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Bu filmleri kaçırmış olma ihtimaliniz çok yüksek

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 06.01.2021 15:52 | Son Güncelleme:
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İzleyecek yeni bir şeyler arıyor ama bir türlü bulamıyorsanız sizler için gözden kaçırmış olma ihtimalinizin çok yüksek olduğu ve Netflix'te de yer alan filmleri listeledik.

Hem ülkemizde hem de dünyada popülaritesini koruyan Netflix, izleyici kitlesini memnun edebilmek için içerik kütüphanesini her geçen gün daha da zenginleştirmekte.

Yüzlerce, binlerce dizi, belgesel ve filmi taramak başlı başına bir zaman ister. Genel olarak popüler olanlar ve en çok izlenenler ön planda olsa da birbirinden başarılı filmler geri planda kalarak radarımızdan kaçabiliyor. Hatta bazen merak ettiğimiz fakat bir türlü izleyemediğimiz bir yapımın Netflix'e geldiğini fark edemediğimiz oluyor.

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2020'de başımızdan geçenlerin telafisini umduğumuz 2021'e girdiğimiz şu günlerde, hayli başarılı yapımlar olsa da radarınızdan kaçmış olabilecek ya da daha önceden listelerinize aldığınız fakat Netflix'te olduğunu fark etmemiş olabileceğiniz bazı dizi ve filmleri sizler için hazırladık. İyi seyirler!

  • His House (2020)
  • The Invitation (2015)
  • Cube (1997)
  • Alice in Borderland (2020)
  • I'm No Longer Here (2019)
  • City of Tiny Lights (2016)
  • Feel Good (2020)
  • The Endless Trench (2019)
  • A Sun (2019)
  • Sorry to Bother You (2018)
  • Immigration Nation (2020)
  • Mosul (2019)
  • Stardust (2007)
  • Paddleton (2019)
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Gözünüzden kaçırmış olabileceğiniz filmler

A Sun (2019)

A Sun (2019)

Alice in Borderland (2020)

Alice in Borderland (2020)

City of Tiny Lights (2016)

City of Tiny Lights (2016)

Cube (1997)

Cube (1997)

Feel Good (2020)

Feel Good (2020)

His House (2020)

His House (2020)

I'm No Longer Here (2019)

I'm No Longer Here (2019)

Immigration Nation (2020)

Immigration Nation (2020)

Mosul (2019)

Mosul (2019)

Paddleton (2019)

Paddleton (2019)

Sorry to Bother You (2018)

Sorry to Bother You (2018)

Stardust (2007)

Stardust (2007)

The Endless Trench (2019)

The Endless Trench (2019)

The Invitation (2015)

The Invitation (2015)
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