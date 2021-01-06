Bu filmleri kaçırmış olma ihtimaliniz çok yüksek

Hem ülkemizde hem de dünyada popülaritesini koruyan Netflix, izleyici kitlesini memnun edebilmek için içerik kütüphanesini her geçen gün daha da zenginleştirmekte.

Yüzlerce, binlerce dizi, belgesel ve filmi taramak başlı başına bir zaman ister. Genel olarak popüler olanlar ve en çok izlenenler ön planda olsa da birbirinden başarılı filmler geri planda kalarak radarımızdan kaçabiliyor. Hatta bazen merak ettiğimiz fakat bir türlü izleyemediğimiz bir yapımın Netflix'e geldiğini fark edemediğimiz oluyor.

2020'de başımızdan geçenlerin telafisini umduğumuz 2021'e girdiğimiz şu günlerde, hayli başarılı yapımlar olsa da radarınızdan kaçmış olabilecek ya da daha önceden listelerinize aldığınız fakat Netflix'te olduğunu fark etmemiş olabileceğiniz bazı dizi ve filmleri sizler için hazırladık. İyi seyirler!