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Bu görsel kişiliğiniz hakkında ipucu veriyor! İlk ne görüyorsunuz?

Seray Üstün Seray Üstün 12.02.2021 16:33 | Son Güncelleme:
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Bu görsel kişiliğiniz hakkında ipucu veriyor! İlk ne görüyorsunuz?

İnsanların neden kişilik testi yapmayı sevdiklerini hiç merak ettiniz mi? Bilim insanları bu testler ile hayatlarını anlamlandırmaya çalışırken, üç ana soruya odaklanma eğiliminde olduklarına inanıyor: Ben kimim? Diğerleri kim olduğumu düşünüyor? Ve kim olmak istiyorum? Kişilik testleri, bu ciddi temel soruların cevaplarını eğlenceli bir şekilde öğrenmemize yardımcı oluyor. Gerçek benliğiniz hakkında yeni bir şeyler öğrenmek istiyorsanız, bu kısa kişilik testi size yardımcı olabilir.

Mürekkep lekeleri ile ünlü bu testin yaratıcısı Hermann Rorschach’a göre, bu resimde görünen şekiller karakter ve kişiliğe yönelik olarak ipuçları veriyor. Soyut resimler, insanların zihninde meydana gelen olaylara işaret edebilir ve kişiliğinin bazı gizli özelliklerini ortaya çıkarabilir. Bu test sayesinde kendiniz hakkında yeni ve ilginç şeyler öğrenebilirsiniz. Bu test için tek yapmanız gereken resme odaklanmak ve ilk aklınıza gelen şekli söylemek hazırsanız başlıyoruz.

CEVAPLAR AŞAĞIDA

Bu mürekkeple oluşturulan soyut şekil ilk bakışta kafanızda bazı somut durumların belirlenmesine neden olur. Bu görselde dudak, ağaç ve kökleri görme ihtimaliniz yüksektir. İlk bakışta gördüğünüz şekiller kişiliğiniz hakkında ipuçları veriyor.

Dudak: Her şeyi olduğu gibi alır ve gerçek değerlerine göre yargılarsınız. Çevrenizdeki şeyleri değiştirmeye veya deşifre etmeye hatta onların gizli manalarını anlamaya çalışmazsınız.

Ağaçlar: Her zaman diğerlerinden daha ileriye bakan hırslı bir insansınız. Dahası, özünde mükemmeliyetçisiniz ve her durumda en iyi şeyleri ararsınız.

Kökler: Her zaman bir durumu iyileştirmeye veya değiştirmeye çalışan son derece ileri düşünceli bir insansınız.

Fotoğraftaki hayvanı ilk bakışta kimse göremiyorFotoğraftaki hayvanı ilk bakışta kimse göremiyor


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