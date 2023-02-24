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  4. Bu görüntüler merkez üssünden! Depremden sonra oluştu... Sarsıntının izleri

Bu görüntüler merkez üssünden! Depremden sonra oluştu... Sarsıntının izleri

24.02.2023 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli ilk depremin merkez üssü Pazarcık'ta bulunan Çataldağ'da sarsıntının etkisiyle kayaların sürüklendiği ve heyelan oluştuğu görüldü. Arazideki bazı yolları ulaşıma kapandığı tespit edilirken dağın yakınlarında yerleşim birimi bulunmadığı da kaydedildi. Heyelanın aralıklarla sürmesi nedeniyle dağda toz bulutlarının oluştuğu öğrenildi.

Bu görüntüler merkez üssünden! Depremden sonra oluştu... Sarsıntının izleri

Tüm Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Pazarcık olarak kaydedilmişti. Pazarcık'ta ilk deprem sonucu fay hattının yüzey kırıklarına neden olduğu Büyüknacar Mahallesi ile Türkoğlu ilçesi arasındaki dağ sırasında yer alan Çataldağ, sarsıntının izlerini taşıyor.

DAĞDAN KOPAN KAYALAR

Dağdan kopan kayalar ve toprak kütlelerinin vadiye sürüklendiği, arazideki bazı yollarının ise ulaşıma kapandığı tespit edildi.

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TOZ BULUTLARI OLUŞTU

Yakınlarında yerleşim birimi bulunmayan dağda heyelanın aralıklarla devam etmesi nedeniyle toz bulutlarının oluştuğu, ağaçlık alanların da zarar gördüğü gözlendi. (AA)

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