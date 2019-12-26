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  4. Bu hafta 8 film vizyona girecek

Bu hafta 8 film vizyona girecek

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 26.12.2019 09:50 | Son Güncelleme

Bu hafta 8 film vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye genelinde sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 8 film vizyona girecek.

Sophia Takal'ın yönettiği Cary Elwes, Imogen Poots, Brittany O'Grady, Aleyse Shannon, Lily Donoghue, Lucy Currey, Ben Black ve Simon Mead'ın rol aldığı "Kara Noel" izleyiciyle buluşacak.

1974 yapımlı aynı isimli filmin yeniden çevrimi olan film, okulların Noel tatiline girdiği dönemde parti vermek isteyen bir grup genç kadının, siyah maskeli bir katile karşı verdikleri mücadeleyi konu ediniyor.

"Barınak"

"Kaptan Amerika" filmi ile hatırlanan Lilly Heart Marriott'ın yönettiği "Barınak", distopik bir dünyada zorlu bir yolculuğa çıkan bir gencin hikayesini odağına alıyor.

Christopher Foran, Jemma Hendricks, Sean Millington, Ely Jackson, Adam Manfredi ve Kuchtova Ivica'nın rol aldığı film, bilim kurgu meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

- "Küçük Joe"

Haftanın bir diğer bilim kurgu filmi "Küçük Joe", laboratuvar şartlarında genetik çalışmalarla elde edilen ve antidepresan etkisiyle insanlara mutluluk veren kırmızı Little Joe bitkisinin etkileri üzerinden sınırsız genetik ve bilimsel gelişmeleri sorgulamaya açıyor.

Başrollerinde Emily Beecham, Ben Whishaw, Kerry Fox, Kit Connor, Phenix Brossard, Leanne Best ve Lindsay Duncan'ın oynadığı filmi Avusturyalı sinemacı Jessica Hausner yönetti.

- "Lara"

"Oh Boy" filmiyle tanınan Jan Ole Gerster'in yönettiği "Lara", 60. yaş gününde piyanist oğlunun konserine gitmeye karar veren bir kadının, bu süreçte oğluyla olan ilişkisini ve kendi geçmişini sorgulamaya başlamasını konu ediniyor.

Senaryosu Blaz Kutin imzası taşıyan filminde Corinna Harfouch, Tom Schilling, Volkmar Kleinert, Rainer Bock, Edin Hasanovic ve Maria Dragus gibi isimler rol aldı.

- "Astral Boyut"

Chris Mul'un yönetmenliğini üstlendiği "Astral Boyut", annesinin ölümüyle zor zamanlar yaşayan ve bilimsel astral seyahat deneyimini gerçekleştirmeyi kafaya koyan bir gencin hikayesini anlatıyor.

Korku ve dram karışımı filmin başrollerinde Frank Dillane, Catherine Steadman, Damson Idris, Vanessa Grasse ve Trevor White oynuyor.

- "Şuursuz Aşk"

Umut Ertek'in senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği "Şuursuz Aşk", 80'li yılların çalkantılı dönemlerinde, tek derdi annesine bakmak olan bir genç ile geçmişiyle yüzleşmeye çalışan bir kadının hikayesini anlatıyor.

Dram türündeki filmin başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Ebru Şahin, Burcu Kara, Ruhi Sarı, Ayşegül Günay, Tuncer Salman, Emir Benderlioğlu, Volga Sorgu ve Ali Buhara Mete oynuyor.

- "Aslan Parçam"

Okan Ege Ergüven'in yönettiği "Aslan Parçam", kalbinden bir rahatsızlığı olan bir çocuk ile onun için tüm fedakarlıkları yapan ağabeyinin hikayesi ile beyaz perdede yer alacak.

Hacı Ali Konuk, Ergin Kılıkçıer, Eyüp Ergüven, Ayçe Abana, Zeki Ocak ve Ayşegül Yalçıner gibi isimlerin rol aldığı film; İstanbul'dan Antalya'ya yola çıkan ağabey ve kardeşin yolda başlarına gelenler etrafında dönüyor.

- "Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe"

2018 yılında gösterime giren "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası"nın devamı olan animasyon film "Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe", aynı ekibin maceralarını tarihi Göbeklitepe'ye taşıyor.

İsmail Fidan'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin seslenlendirmelerini Şirin Giobbi, Levent Kol, Yağmur Sergen, Hakan Coşar, Emine Sergen Kazbek ve Aysın Işımer yaptı.

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Barınak film Kara Noel lara Laz Kit Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe sinema

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