Şu aralar oyun sektöründe bahar rüzgarları esiyor. Her hafta olmasa bile 2 haftada 1 sağlam yapımlar raflardaki yerini almış oluyor. Bu hafta çıkacak oyunlar listesine baktığımızda öyle dikkat çeken bir yapımın olmadığını görüyoruz.

Bu hafta çıkacak oyunlar listesine geçmeden önce şunu da belirtelim. Nintendo’nun bir süredir üzerinde çalıştığı Nintendo Labo Toy-Con 04: VR Kiti bu hafta raflardaki yerini almış olacak.

Bu kit sayesinde artık Nintendo Switch ile VR oyunları oynamak mümkün olacak. Nintendo ilk etapta Zelda Breath of the Wild ve Super Mario Odyssey oyunlarının VR teknolojisini destekleyeceğini açıkladı. Önümüzdeki günlerde Switch üzerinden oynanabilen VR oyun sayısı da artacak.

8 Nisan Pazartesi



Ghost 1.0 (PS4)

9 Nisan Salı



Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy (PS4, Xbox One, Switch, PC)

Shovel Knight Showdown (PS4, PS Vita, Xbox One, Switch, PC)

Shovel Knight: King of Cards (PS4, PS Vita, Xbox One, Switch, PC)

Dangerous Driving (PS4, Xbox One, PC)

Zanki Zero: Last Beginning (PS4, PC)

Falcon Age (PS4)

Airport Simulator 2019 (PS4)