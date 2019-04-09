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Bu hafta çıkacak oyunlar

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TEKNOLOJİ  | 09.04.2019 09:13 | Son Güncelleme

Oyun severlerin büyük merakla bekledikleri bu hafta çıkacak oyunlar listesi sonunda netlik kazandı. İşte konu hakkındaki tüm detaylar.

Bu hafta çıkacak oyunlar

Şu aralar oyun sektöründe bahar rüzgarları esiyor. Her hafta olmasa bile 2 haftada 1 sağlam yapımlar raflardaki yerini almış oluyor. Bu hafta çıkacak oyunlar listesine baktığımızda öyle dikkat çeken bir yapımın olmadığını görüyoruz.

Bu hafta çıkacak oyunlar listesine geçmeden önce şunu da belirtelim. Nintendo’nun bir süredir üzerinde çalıştığı Nintendo Labo Toy-Con 04: VR Kiti bu hafta raflardaki yerini almış olacak.

Bu kit sayesinde artık Nintendo Switch ile VR oyunları oynamak mümkün olacak. Nintendo ilk etapta Zelda Breath of the Wild ve Super Mario Odyssey oyunlarının VR teknolojisini destekleyeceğini açıkladı. Önümüzdeki günlerde Switch üzerinden oynanabilen VR oyun sayısı da artacak.

8 Nisan Pazartesi

Ghost 1.0 (PS4)

9 Nisan Salı

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy (PS4, Xbox One, Switch, PC)
Shovel Knight Showdown (PS4, PS Vita, Xbox One, Switch, PC)
Shovel Knight: King of Cards (PS4, PS Vita, Xbox One, Switch, PC)
Dangerous Driving (PS4, Xbox One, PC)
Zanki Zero: Last Beginning (PS4, PC)
Falcon Age (PS4)
Airport Simulator 2019 (PS4)

10 Nisan Çarşamba

The Mystery of Woolley Mountain (PS4, Xbox One, Switch, PC, Mobil)
Vaporum (PS4, Xbox One)
Cook, Serve, Delicious! 2 (Xbox One, Switch)
Royal Roads (PS4)

11 Nisan Perşembe

Shadowgate (PS4, Xbox One, Switch)
Reigns: Game of Thrones (Switch)
Back to Bed (Switch)
Hellblade: Senua’s Sacrifice (Switch)
Way of the Passive Fist (Switch)
Vaporum (Switch)
Earth Defense Force: Iron Rain (PS4)

12 Nisan Cuma

Nintendo Labo Toy-Con 04: VR Kiti (Switch)
A Dark Room (Switch)
Constructor Plus (PS4)
Dark Quest 2 (PS4)

13 Nisan Cumartesi

Train Valley 2 (PC)

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Anahtar Kelimeler:
oyun nintendo

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