Bu hafta çıkacak oyunlar

9 Nisan Salı Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy (PS4, Xbox One, Switch, PC) Shovel Knight Showdown (PS4, PS Vita, Xbox One, Switch, PC) Shovel Knight: King of Cards (PS4, PS Vita, Xbox One, Switch, PC) Dangerous Driving (PS4, Xbox One, PC) Zanki Zero: Last Beginning (PS4, PC) Falcon Age (PS4) Airport Simulator 2019 (PS4)

Bu kit sayesinde artık Nintendo Switch ile VR oyunları oynamak mümkün olacak. Nintendo ilk etapta Zelda Breath of the Wild ve Super Mario Odyssey oyunlarının VR teknolojisini destekleyeceğini açıkladı. Önümüzdeki günlerde Switch üzerinden oynanabilen VR oyun sayısı da artacak.

10 Nisan Çarşamba



The Mystery of Woolley Mountain (PS4, Xbox One, Switch, PC, Mobil)

Vaporum (PS4, Xbox One)

Cook, Serve, Delicious! 2 (Xbox One, Switch)

Royal Roads (PS4)

11 Nisan Perşembe



Shadowgate (PS4, Xbox One, Switch)

Reigns: Game of Thrones (Switch)

Back to Bed (Switch)

Hellblade: Senua’s Sacrifice (Switch)

Way of the Passive Fist (Switch)

Vaporum (Switch)

Earth Defense Force: Iron Rain (PS4)

12 Nisan Cuma



Nintendo Labo Toy-Con 04: VR Kiti (Switch)

A Dark Room (Switch)

Constructor Plus (PS4)

Dark Quest 2 (PS4)

13 Nisan Cumartesi



Train Valley 2 (PC)

