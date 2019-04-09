Şu aralar oyun sektöründe bahar rüzgarları esiyor. Her hafta olmasa bile 2 haftada 1 sağlam yapımlar raflardaki yerini almış oluyor. Bu hafta çıkacak oyunlar listesine baktığımızda öyle dikkat çeken bir yapımın olmadığını görüyoruz.
Bu hafta çıkacak oyunlar listesine geçmeden önce şunu da belirtelim. Nintendo’nun bir süredir üzerinde çalıştığı Nintendo Labo Toy-Con 04: VR Kiti bu hafta raflardaki yerini almış olacak.
Bu kit sayesinde artık Nintendo Switch ile VR oyunları oynamak mümkün olacak. Nintendo ilk etapta Zelda Breath of the Wild ve Super Mario Odyssey oyunlarının VR teknolojisini destekleyeceğini açıkladı. Önümüzdeki günlerde Switch üzerinden oynanabilen VR oyun sayısı da artacak.
8 Nisan Pazartesi
Ghost 1.0 (PS4)
9 Nisan Salı
Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy (PS4, Xbox One, Switch, PC)
Shovel Knight Showdown (PS4, PS Vita, Xbox One, Switch, PC)
Shovel Knight: King of Cards (PS4, PS Vita, Xbox One, Switch, PC)
Dangerous Driving (PS4, Xbox One, PC)
Zanki Zero: Last Beginning (PS4, PC)
Falcon Age (PS4)
Airport Simulator 2019 (PS4)
10 Nisan Çarşamba
The Mystery of Woolley Mountain (PS4, Xbox One, Switch, PC, Mobil)
Vaporum (PS4, Xbox One)
Cook, Serve, Delicious! 2 (Xbox One, Switch)
Royal Roads (PS4)
11 Nisan Perşembe
Shadowgate (PS4, Xbox One, Switch)
Reigns: Game of Thrones (Switch)
Back to Bed (Switch)
Hellblade: Senua’s Sacrifice (Switch)
Way of the Passive Fist (Switch)
Vaporum (Switch)
Earth Defense Force: Iron Rain (PS4)
12 Nisan Cuma
Nintendo Labo Toy-Con 04: VR Kiti (Switch)
A Dark Room (Switch)
Constructor Plus (PS4)
Dark Quest 2 (PS4)
13 Nisan Cumartesi
Train Valley 2 (PC)
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