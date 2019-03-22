Oyun dünyasında bir kaç haftadır yaşanan hareketlilik, bahar rüzgarlarının esmesini sağlamıştı. Merakla beklenen birçok yapım sırayla raflardaki yerini aldı. Bu hafta çıkan oyunlar listesine baktığımızda ise öyle öne çıkan bir yapımın bulunmadığını görüyoruz.

Bu hafta çıkan oyunlar listesinde genel olarak indie tarzı yapımlar yer alıyor. Öte yandan Switch için de eski oyunlar satışa sunulmaya devam ediyor. Daha önce pek çok platformda boy gösteren Turok Switch için de raflardaki yerini alıyor.

18 Mart Pazartesi



Turok (Switch)

Two Point Hospital: Pebberley Island (PC)

19 Mart Salı



Fate/Extella Link (PC)

Onigiri (PC)

American Ninja Warrior: Challenge (PS4, Xbox One, Switch)

The Messenger (PS4)

Cube Zone (PS4)

War Theatre (PS4, PS Vita)

Peasant Knight (PS4, PS Vita)

Symmetry (Switch)

20 Mart Çarşamba



Chocobo’s Mystery Dungeon: Every Buddy! (PS4, Switch)

Super Kickers League (PS4, Switch)

Immortal Legacy: The Jade Cipher (PS4)

Hell Warders (Xbox One)

21 Mart Perşembe



Alwa’s Awakening (PS4)

We. The Revolution (PC)

Junk Planet (Switch)

Witch and Hero (Switch)

Azure Saga: Pathfinder (Switch)