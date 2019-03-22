Oyun dünyasında bir kaç haftadır yaşanan hareketlilik, bahar rüzgarlarının esmesini sağlamıştı. Merakla beklenen birçok yapım sırayla raflardaki yerini aldı. Bu hafta çıkan oyunlar listesine baktığımızda ise öyle öne çıkan bir yapımın bulunmadığını görüyoruz.
Bu hafta çıkan oyunlar listesinde genel olarak indie tarzı yapımlar yer alıyor. Öte yandan Switch için de eski oyunlar satışa sunulmaya devam ediyor. Daha önce pek çok platformda boy gösteren Turok Switch için de raflardaki yerini alıyor.
18 Mart Pazartesi
Turok (Switch)
Two Point Hospital: Pebberley Island (PC)
19 Mart Salı
Fate/Extella Link (PC)
Onigiri (PC)
American Ninja Warrior: Challenge (PS4, Xbox One, Switch)
The Messenger (PS4)
Cube Zone (PS4)
War Theatre (PS4, PS Vita)
Peasant Knight (PS4, PS Vita)
Symmetry (Switch)
20 Mart Çarşamba
Chocobo’s Mystery Dungeon: Every Buddy! (PS4, Switch)
Super Kickers League (PS4, Switch)
Immortal Legacy: The Jade Cipher (PS4)
Hell Warders (Xbox One)
21 Mart Perşembe
Alwa’s Awakening (PS4)
We. The Revolution (PC)
Junk Planet (Switch)
Witch and Hero (Switch)
Azure Saga: Pathfinder (Switch)
22 Mart Cuma
Sekiro: Shadows Die Twice (PS4, Xbox One, PC)
Fate/Extella Link (PS4, PS Vita, Switch)
SNK 40th Anniversary Collection (PS4)
Tyd wag vir Niemand (Xbox One)
Stories: The Path of Destinies (Xbox One)
Unravel Two (Switch)
Peasant Knight (Switch)
23 Mart Cumartesi
Deponia (Xbox One, Switch)
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