Bu hafta çıkan oyunlar

21 Mart Perşembe Alwa’s Awakening (PS4) We. The Revolution (PC) Junk Planet (Switch) Witch and Hero (Switch) Azure Saga: Pathfinder (Switch)

20 Mart Çarşamba Chocobo’s Mystery Dungeon: Every Buddy! (PS4, Switch) Super Kickers League (PS4, Switch) Immortal Legacy: The Jade Cipher (PS4) Hell Warders (Xbox One)

22 Mart Cuma



Sekiro: Shadows Die Twice (PS4, Xbox One, PC)

Fate/Extella Link (PS4, PS Vita, Switch)

SNK 40th Anniversary Collection (PS4)

Tyd wag vir Niemand (Xbox One)

Stories: The Path of Destinies (Xbox One)

Unravel Two (Switch)

Peasant Knight (Switch)

23 Mart Cumartesi



Deponia (Xbox One, Switch)

