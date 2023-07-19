Bu hafta çöl sıcağı, haftaya en sıcağı! İstanbul için gün vererek uyardı: Ege ve Akdeniz'de de etkili olacak

Türkiye bu hafta çöl sıcaklarının etkisi altına giriyor. Uzmanların değerlendirmelerine göre İstanbul'da kavurucu sıcaklara rüzgarın zayıflaması da etki edecek. Marmara'nın yanı sıra Akdeniz ve Ege'de de etkili olması ve en sıcağı olması beklenen sıcak hava dalgası için ise haftaya salı gününden sonrası işaret edildi.

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MGM BUGÜNÜ İŞARET ETMİŞTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; halen batı ve güney bölgelerimizde etkili olan sıcak hava dalgasının, 19.07.2023 Çarşamba gününden itibaren tüm yurtta etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve Akdeniz’de mevsim normallerinin 3 ila 8 derece, diğer bölgelerimizde ise mevsim normallerinin 1 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor.

BU HAFTA ÇÖL SICAĞI, HAFTAYA EN SICAĞI...

Öte yandan NTV meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan da hava durumuna dair son değerlendirmelerini şöyle paylaştı:

"Cuma, cumartesi ve pazar günleri aşırı sıcaklar etkili olacak, çöl sıcağının etkisi altında geçecek. Sonra pazartesi ve salı hava sıcaklıklarında biraz düşüş yaşanacak. Sonra ikinci bir sıcak hava dalgası daha gelecek. Hatta o en sıcağı olabilir. Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, İstanbul yani Batı bölgelerde etkili olacak. Akdeniz'de de aynı şekilde etkili olacak.

"İSTANBUL'DA AŞIRI SICAKLAR ETKİLİ OLACAK"

Cuma günü İstanbul 38 dereceyi görecek. Rüzgarların zayıflaması ve sıcaklıkların artmasıyla İstanbul'da aşırı sıcaklar etkili olacak."

GÜN GÜN AÇIKLADI! "MARMARA'YI DA İÇİNE ALACAK"

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün çarşamba. Güney Avrupa'yı etkisine alan sıcak hava dalgası devam ediyor. Yarından itibaren Marmara'yı da içine alacak, Ege ve Akdeniz bölgelerinde derecesini artırarak 4 gün daha sürecek. Pazartesi ortalamaya dönecek. Hem sağlığımıza hem de orman yangın riskine dikkat edelim."