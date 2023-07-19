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  4. Adı 'hayalet mahalle'ye çıktı, gören taşınmaktan vazgeçiyor! Ankara'daki 25 bin konutluk dev projede isyan ettiren 'altyapı' sorunu: 63 dairelik sitede yalnız başına yaşıyor...

Adı 'hayalet mahalle'ye çıktı, gören taşınmaktan vazgeçiyor! Ankara'daki 25 bin konutluk dev projede isyan ettiren 'altyapı' sorunu: 63 dairelik sitede yalnız başına yaşıyor...

19.07.2023 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ne ışıkları var, ne suları güçlü akıyor ne de en yakın sağlık merkezine erişebilecekleri bir ulaşım yolu var... Ankara'nın Sincan ilçesinde 20 yıl önce düğmesine basılan projede binaların çoğunun inşaatı bitti ancak aradan geçen bunca yılın ardından 'hayalet mahalle' olarak anılmaya başladı. Bu nedenle 25 bin konutluk dev mahalledeki daireler ne kiralanıyor ne de satın alınıyor. Alcı Mahallesi'ndeki 63 dairelik sitede ise yalnızca 1 kişi yaşıyor. Mahallede oturan az sayıda sakin isyan etti.

Adı 'hayalet mahalle'ye çıktı, gören taşınmaktan vazgeçiyor! Ankara'daki 25 bin konutluk dev projede isyan ettiren 'altyapı' sorunu: 63 dairelik sitede yalnız başına yaşıyor...

Başkentte Sincan'a bağlı Temelli'de yer alan Alcı Mahallesi'nin projesine bundan 20 yıl önce OSB çalışanlarının iş yerlerine rahat gidip gelebilmeleri için başlanmıştı. Binaların inşaatları büyük oranda bitti. Fakat altyapı sorunu nedeniyle dev mahalle bomboş kaldı.

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ADI 'HAYALET MAHALLE'YE ÇIKTI

25 bin konutluk mahallede az sayıda kişi oturuyor. Onlardan biri "Burada ciddi olarak bir sağlık sorunumuz var. En yakın sağlık merkezine 30 kilometre yol gidiyoruz" diyerek yakındı. Bir başkası ise "Su sıkıntımız çok kötü. İnternet, ekmek sıkıntımız var" sözleriyle yaşadıkları sorunları dile getirdi. atv Haber'de yer alan habere göre internet ve suyun kısıtlı olduğu, ulaşımın hiç olmadığı mahalle artık 'hayallet mahalle' olarak adlandırılıyor.

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GÖRÜNCE TAŞINMAKTAN VAZGEÇİYORLAR

Uzun süredir boş ve atıl durumda mahalleye altyapı sorunları nedeniyle taşınmak da istemiyor. Mahalle sakinlerinin anlattığına göre görmeye gelenler etrafın ottan, çölden ibaret olduğunu görünce taşınma fikrinden vazgeçiyor.

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63 DAİRELİK SİTEDE YALNIZ BAŞINA YAŞIYOR

Bölge tamamen atıl olsa da az da olsa yaşayanlar var. Mahalledeki bir site 63 daire olarak dizayn edildi ancak şu an sadece 1 kişi yaşıyor.

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"HER TARAF KARANLIK"

"Işıklarımız yok, marketimiz yok. Her taraf karanlık" diyen mahalle sakinlerinin tek istekleri ise 25 bin konutluk dev mahallede altyapı sorununun bir an önce çözülmesi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara altyapı mahalle

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