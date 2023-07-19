Adı 'hayalet mahalle'ye çıktı, gören taşınmaktan vazgeçiyor! Ankara'daki 25 bin konutluk dev projede isyan ettiren 'altyapı' sorunu: 63 dairelik sitede yalnız başına yaşıyor...

Başkentte Sincan'a bağlı Temelli'de yer alan Alcı Mahallesi'nin projesine bundan 20 yıl önce OSB çalışanlarının iş yerlerine rahat gidip gelebilmeleri için başlanmıştı. Binaların inşaatları büyük oranda bitti. Fakat altyapı sorunu nedeniyle dev mahalle bomboş kaldı.

ADI 'HAYALET MAHALLE'YE ÇIKTI

25 bin konutluk mahallede az sayıda kişi oturuyor. Onlardan biri "Burada ciddi olarak bir sağlık sorunumuz var. En yakın sağlık merkezine 30 kilometre yol gidiyoruz" diyerek yakındı. Bir başkası ise "Su sıkıntımız çok kötü. İnternet, ekmek sıkıntımız var" sözleriyle yaşadıkları sorunları dile getirdi. atv Haber'de yer alan habere göre internet ve suyun kısıtlı olduğu, ulaşımın hiç olmadığı mahalle artık 'hayallet mahalle' olarak adlandırılıyor.

GÖRÜNCE TAŞINMAKTAN VAZGEÇİYORLAR

Uzun süredir boş ve atıl durumda mahalleye altyapı sorunları nedeniyle taşınmak da istemiyor. Mahalle sakinlerinin anlattığına göre görmeye gelenler etrafın ottan, çölden ibaret olduğunu görünce taşınma fikrinden vazgeçiyor.

63 DAİRELİK SİTEDE YALNIZ BAŞINA YAŞIYOR

Bölge tamamen atıl olsa da az da olsa yaşayanlar var. Mahalledeki bir site 63 daire olarak dizayn edildi ancak şu an sadece 1 kişi yaşıyor.

"HER TARAF KARANLIK"

"Işıklarımız yok, marketimiz yok. Her taraf karanlık" diyen mahalle sakinlerinin tek istekleri ise 25 bin konutluk dev mahallede altyapı sorununun bir an önce çözülmesi.



