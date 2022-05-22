HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Yağışlı geçecek (22 Mayıs hava durumu)

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Yağışlı geçecek (22 Mayıs hava durumu)

22.05.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji'nin yayınladığı son hava durumu tahmin raporuna göre, ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bazı illerde ise kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji'nin 22 Mayıs için hava durumu tahminlerinin tüm detayları!

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Yağışlı geçecek (22 Mayıs hava durumu)

Meteoroloji son hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu
olması bekleniyor. Bazı illerde ise kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor. İşte hava durumu ile ilgili son tahminler!

YAĞIŞ BEKLENİYOR

Öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güneybatısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Malatya, Ardahan, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; gece saatlerinde Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri ile Hatay'ın kuzey kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR 5 DERECE ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Pazar sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 27

İstanbul: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 23

İzmir: Parçalı bulutlu 28

Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; gece saatlerinde doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 31

Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 23

Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 21

Diyarbakır: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 29

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son depremler listesi! 22 Mayıs 20222 PazarSon depremler listesi! 22 Mayıs 20222 Pazar
Milletin Sesi mitingi yapıldı! Alan dolduMilletin Sesi mitingi yapıldı! Alan doldu
Sığınmacılarla ilgili yapılan ankette dikkat çeken sonuçSığınmacılarla ilgili yapılan ankette dikkat çeken sonuç
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs kaza yaptı!

Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs kaza yaptı!

Komşuda yeni virüs alarmı: Şu ana kadar 18 kişi öldü!

Komşuda yeni virüs alarmı: Şu ana kadar 18 kişi öldü!

Uygunsuz halleri şaşkına çevirdi! "İzlerken ben utandım"

Uygunsuz halleri şaşkına çevirdi! "İzlerken ben utandım"

Dul ve yetim aylığına da enflasyon farkı geliyor!

Dul ve yetim aylığına da enflasyon farkı geliyor!

İzmit Körfezi'ni bastılar! Tedirgin etti...

İzmit Körfezi'ni bastılar! Tedirgin etti...

İki ülke arasında gerginlik had safhada! Arabuluculuğu reddettiler

İki ülke arasında gerginlik had safhada! Arabuluculuğu reddettiler

İlginizi Çekebilir

Sakin kalanın kazançlı çıkacağı bir hafta olacak

Sakin kalanın kazançlı çıkacağı bir hafta olacak

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.