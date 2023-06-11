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Bu illere dikkat, kuvvetli yağışlar bugün! Meteroloji'den 20 ile 'sarı' kodlu uyarı: Dikkat çeken 'metrekare' detayı

11.06.2023 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz mevsiminin ilk ayında ortalara doğru yaklaşılırken 20 il için 'sarı' kodlu uyarı yayımlandı. Son hava durumu değerlendirmelerine göre ülke genelinde kapalı bir hava bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada gök gürültülü sağanak yağış beklenen iller sıralandı. Açıklamada ayrıca metrekare detayı dikkat çekti. 11 Haziran Pazar günü hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Bu illere dikkat, kuvvetli yağışlar bugün! Meteroloji'den 20 ile 'sarı' kodlu uyarı: Dikkat çeken 'metrekare' detayı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), kuvvetli yağış beklenen illeri açıklayarak sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi gibi olumsuz durumlara karşı uyardı. Gök gürültülü sağanak yağışlarla ilgili uyarının yer aldığı açıklamada 50 metrekare detayı dikkat çekti.

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BU İLLERE DİKKAT! SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar, Denizli, Muğla ve Sakarya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Antalya’nın iç kesimleri ile Adana’nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli kuvvetli olması bekleniyor.

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HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artması, batı kesimlerde 3 ila 5 derece düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta, yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; İç Anadolu’nun güney ve doğusu (Sivas, Kırşehir, Kırıkkale, Kayseri, Çankırı Konya, Karaman, Aksaray, Yozgat, Nevşehir, Niğde ile Ankara’nın güney ve doğusu), Orta Karadeniz’in iç kesimleri (Tokat, Amasya, Çorum ile Kastamonu’nun güneyi), Afyonkarahisar, Burdur ,Isparta, Antalya’nın iç kesimleri ile Adana’nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

METEOROLOJİ'DEN 20 İLE SARI KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı' kodlu uyarı yayımladığı iller şu şekilde: Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Burdur, Çankırı, Çorum, Isparta, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Yozgat, Aksaray, Karaman ve Kırıkkale

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