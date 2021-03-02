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  4. Bu kadarına da pes: Kripto para madencileri, PlayStation 5 ile madencilik yaptı!

Bu kadarına da pes: Kripto para madencileri, PlayStation 5 ile madencilik yaptı!

02.03.2021 11:30 | Son Güncelleme:
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Bu kadarına da pes: Kripto para madencileri, PlayStation 5 ile madencilik yaptı!

Çinli kripto para madenciliği meraklıları, bu kez Sony PlayStation 5'i hedef aldı. Meraklılar, normalde madencilik için uygun olmayan konsolu, kripto para madenciliği için kullanmayı başardı. Hatta paylaşılan bir fotoğrafa göre Ethereum madenciliği bile yapıldı.

PlayStation 5, Sony tarafından 2020 yılında tanıtıldı. Japon firmanın yeni nesil oyun konsolu, tanıtılır tanıtılmaz Microsoft'un oyun konsolu Xbox Series X'in doğal bir rakibi olarak sınıflandırıldı. PlayStation 5 özellikleri açıklandığında, Zen 2 mimarisine sahip AMD Ryzen işlemcisi ve RDNA 2 mimarisine sahip AMD Radeon GPU'su ile dikkatleri üzerine çekti. Çünkü bu özellikler, iddialı bir donanım demekti. Nitekim, gelen son bir habere bakılırsa PlayStation 5 sadece oyuncuların değil, kripto para madencilerinin de dikkatini çekti.

SONY PLAYSTATİON 5 MADENCİLİK İÇİN UYARLANDI

Gizchina'nın haberine göre, Çinli kripto para madenciliği meraklıları, PlayStation 5 ile kripto para madenciliği yaptı. Paylaşılan bir fotoğrafla teyit edilen olayda Ethereum madenciliği üzerine çalışıldı. Fotoğrafa bakılırsa oyun konsolunun madencilik performansı 98.76 MH/s'ye ulaştı. Güç tüketimi ise 211W olarak ölçüldü.

PlayStation 5 kripto para madenciliği

Ancak bu değerler, özellikle de ulaşılan madencilik performansı, konsola hız aşırtması uygulandığı ihtimalini ortaya çıkartıyor. Zira PlayStation 5'in grafik gücü, AMD Radeon RX 5700 XT ile benzer ve AMD Radeon RX 5700 XT, performansı ile ancak 50 MH/s'ye ulaşabiliyor. Yani arada ciddi bir fark söz konusu.

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Geçen haftanın sonunda, yine bu tarz bir habere rastlamıştık. Kripto para madenciliğinde hevesli biri, Apple M1 işlemcili MacBook Air kullanarak Ethereum madenciliği sürecini başlatmayı başarmıştı.

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