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Bu kez de orada görüldü... Bir ili tedirgin eden görüntü!

24.02.2023 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zemin sıvılaşması kritik bir unsur olarak görülürken, Elazığ’da ise bu konuda tedirgin eden bazı görüntüler kayda alındı. Çünkü geçtiğimiz günlerde yaşanan depremlerin ardından Yolüstü köyünde meydana gelen zemin sıvılaşması bu kez de Palu’da görüntülendi. Elazığ Jeoloji Mühendisler Odası Başkanı Jeoloji Yüksek Mühendisi Burhan Daş, ''Palu’da meydana gelen olay da tıpkı geçtiğimiz gün Yolüstü köyünde meydana gelen zemin sıvılaşması ile aynı durumda” diye konuştu.

Bu kez de orada görüldü... Bir ili tedirgin eden görüntü!

Türkiye'nin gündeminde günlerdir depremler var. Elazığ'da ise 17 Şubat günü saat 18.34’te merkez üssü Yolüstü köyü olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin ardından Yolüstü köyünde metrelerce uzunluğunda yarık oluştuğu görüldü. Oluşan yarıkların ardından Elazığ Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Burhan Daş, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Kanık ve Elazığ Belediyesi jeoloji mühendisi Özkan Sarısu bölgede incelemelerde bulundu. Yapılan ilk incelemede yarığın, fay hattındaki zemin sıvılaşması olduğu bilimsel olarak tespit edildi.

ELAZIĞ'I TEDİRGİN EDEN GÖRÜNTÜ: ZEMİN SIVILAŞMASI BU KEZ DE PALU'DA GÖRÜLDÜ

Zemin sıvılaşması bu kez de Palu'nun Baltaşı köyünde Keban Baraj Gölü kenarında bir vatandaş tarafından görüntülendi.

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Elazığ Jeoloji Mühendisler Odası Başkanı Jeoloji Yüksek Mühendisi Burhan Daş, ''Palu’da meydana gelen olay da tıpkı geçtiğimiz gün Yolüstü köyünde meydana gelen zemin sıvılaşması ile aynı durumda” dedi.

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Merkez üssü Elazığ'ın Palu ilçesinde 20 Şubat'ta 4,4 ile 4,8 aralığında 4 deprem meydana gelmişti. (İHA)

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