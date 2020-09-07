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Bu kez rakamlar konuştu: iOS mu, yoksa Android mi?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.09.2020 16:30 | Son Güncelleme

Dünya genelindeki Android - iOS kullanım oranı açıklandı. Yayınlanan veriler, Android mi iOS mu tartışmasında yeni bir perde açacak türden. Peki en çok kullanılan mobil işletim sistemi hangisi?

Bu kez rakamlar konuştu: iOS mu, yoksa Android mi?

Mobil dünyada tartışmaların ana nedeni olan bir soru var; iOS mu Android mi?... Kimileri iOS'tan yana tavır alırken, kimileri ise Android'in özgürlüğünden dolayı Android demeyi tercih ediyor. Peki rakamlar neler söylüyor?

ANDROİD İOS'U BİR KEZ DAHA GEÇTİ

Almanya merkezli pazar araştırma platformu Statista, Android mi iOS mu? tartışmasına son noktayı koymak üzere bazı veriler yayınladı. Dünya genelindeki Android - iOS kullanım oranlarını açıklayan platform, iki platform arasındaki farkı ortaya çıkarttı. Buna göre, dünyanın en çok kullanılan mobil işletim sistemi yüzde 87 oranla Google'ın işletim sistemi Android oldu. Apple'ın iPhone işletim sistemi iOS ise yüzde 13'te kaldı. Raporun başka çarpıcı sonuçları da var.

Android vs iOS

İOS ÜÇ ÜLKEDE ÇOK POPÜLER

Android'in mobil işletim sistemleri arasında lider olduğunu ortaya koyan rapor, iOS'un ise sadece Birleşik Krallık, Japonya ve ABD'de çok daha fazla kullanıcıya sahip olduğunu gösterdi. Hindistan ise Android'in en yüksek pazar payına olduğu ülke olarak belirlendi. Hindistan'da iOS kullanım oranı ise sadece yüzde 3.

PEKİ İOS MU ANDROİD Mİ SORUSUNUN CEVABI NE?

iOS ve Android hakkında veriler rakamlar tabii ki genele yaygın bir sonuç vermiyor. Neyin en iyisi olduğu kullanıcılara bağlı bir durum. Bir akıllı telefon kullanıcısı Android'te mutluysa kendisi için en iyi işletim sistemi de o'dur. Aynı şey iOS kullanıcıları için de geçerli. Yani asıl cevap, sizde saklı.

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