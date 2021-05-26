Bu kez susmadı! Cemal Can Canseven'den kendisini hedef alan Barış Murat Yağcı'ya tokat gibi cevap

Barış Murat Yağcı, oyunculuk ve modellik yapsa da fenomen yarışma "Survivor"a katıldıktan sonra tanınmaya başladı. En sevilen sezonlardan biri olan 2020'de yarışan Barış Murat Yağcı, finalde Cemal Can Canseven'e karşı kaybetti. Ancak yarışma sayesinde kazandığı büyük hayran kitlesiyle kendine yeni bir yol çizmeyi başardı. Yine de, yaptığı işlerden çok "Kardeşim" dediği Nisa Bölükbaşı'yla yaşadığı aşkla gündeme geldi. Geçtiğimiz haftalarda son bulan aşkın yankısı hala sürüyor. Eski aşıklar birbirlerine imalı sözler etmekten çekinmiyor. Ne var ki, Barış Murat Yağcı'nın hedefindeki tek isim eski sevgilisi değil.

"O 'Survivor' değildi"

Yeni çıkan "Her Şeye Rağmen" kitabında yarışmadaki rakibi Cemal Can Canseven için, "Kazanan kişinin 'Survivor' olduğunu hiçbir zaman düşünmedim." diye yazdı. Röportajlarında da sık sık bu düşüncesini vurguladı: "Bir kere bile potaya girmedi. Benim kaç kere ismim çıktı. Halk sayesinde dokuz kez SMS birincisiydim. Gerçek bir ‘survivor’ değil ki. Çocuğu seviyorum ama benim omzumda kapsül parçalı, iki kırığım varken bununla ilgili ağlamıyordum. Ama o, omzunu parkurda bir yere sürtüyor ve ağlıyordu."