Bu köyde hastalık da yok erken ölüm de! Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye'de... "80 yaşında ölenlere erken ölüm diyorlar"

Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Bağarası köyü sakinlerinin yaşam süresinin uzunluğu sayesinde dikkatleri üzerine çekti. Köyün ünü Zaro Ağa'nın bir buçuk asırlık ömrü bilim insanlarının ilgisini topladı. Yaşarken birçok Avrupaülkesine davet edildi ve ona uzun yaşamın sırrı soruldu. 1933 yılında 157 yaşında vefat eden Zaro Ağa'nın ölümünün ardından Japonya'dan ve Amerika'dan gelen bilim insanları Bağarası köyünde incelemelerde bulundu.

KÖY SAKİNLERİ UZUN YAŞIYOR

Zaro Ağa'nın hemşireleri de adeta onunla yarışırcasına uzun yaşama sahipler. Bağarası köyünde yaşayanlar ortalamanın çok üzerinde bir ömür sürüyor. Üstelik köy sakinlerinin şeker, tansiyon ve kalp gibi hiçbir kronik hastalığı bulunmuyor ve gençlere taş çıkartacak kadar sağlıklılar.

EKOL TV'de yer alan habere göre köy sakinleri uzun yaşamın sırrı sorulduğunda ise, "Bilmiyorum artık yiyeceklerden mi, havadan mı, sudan mı? Biz de bilmiyoruz. Gilgil otu diyoruz biz aynı buğday gibi ama bunun tanesi beyaz. Uzun yaşatıyor insanları. Ben pek ilaç kullanmıyorum bu otları yiyorum" cevabını verdi.

SARIMSAK, YOĞURT, PEKMEZ

Akrabalarına ve köylülere göre dünyanın bilinen en yaşlı insanı olan ve en az 157 yıl hayatta kalan Zaro Ağa en çok sarımsak, yoğurt ve Bitlis yöresine has gezo pekmezi tüketiyordu. Uzun yaşamın bir diğer sırrı ise gilgil darısından yapılan ekmek ve çorba.



