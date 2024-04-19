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    4. Spor salonundaki uygunsuz antremanı sosyal medyada gündme olmuştu! Spor eğitmeni sert çıktı... "Çizgiyi aştın"

    Spor salonundaki uygunsuz antremanı sosyal medyada gündme olmuştu! Spor eğitmeni sert çıktı... "Çizgiyi aştın"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    19.04.2024 13:30
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    Spor eğitmeni ve fitness fenomeni olan Joey Swoll, sosyal medyada viral olan bir antrenmanı eleştirdi. 'Your Fav Gym Villainess' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadının spor salonundaki videosunu eleştiren Swoll hareketin uygunsuz olduğunu ve kesinlikle başka kişiler tarafından denenmesi gerektiğini söyleyerek, "Çizgiyi aştın" dedi.

    Kendisini 'Spor salonu pozitifliğinin CEO'su' olarak tanımlayan Swoll, düzenli olarak takipçilerine fitness ve sağlıklı yaşam konularında paylaşımlar yapıyor. Spor salonunda paylaşılan görüntülerde konusunda dikkatli davranılması gerektiğini dile getiren Swoll son olarak sosyal medyada viral olan bir antrenman görüntüsünü eleştirdi.

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    Çevrimiçi olarak paylaşılan bir videoda Swoll, bir kadın içerik yaratıcısı tarafından paylaşılan ve ağırlık kaldırmak için ayaklarını kullanırken bacakları başının arkasında konumlanmış halde alışılmadık bir egzersiz yaptığını gösteren TikTok'u eleştiri yağmuruna tuttu.

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    Antrenman videolarının gençlere ilham olduğundan söz eden Swoll, "Pek çok genç ve pek çok reşit olmayan kişi orada antrenman yapıyor. Bunlara maruz kalmamalı. Eğer bu tarz bir durum benim spor salonumda olsaydı kesinlikle onu dışarı çıkartırdım" diye konuştu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya spor salonu
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