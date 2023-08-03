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    4. Bu köyün adı tüm dikkatleri dağıtıyor! Bakarken kaza yapan da var, kötü şakalar yapan da... Köy halkı canından bezdi

    Bu köyün adı tüm dikkatleri dağıtıyor! Bakarken kaza yapan da var, kötü şakalar yapan da... Köy halkı canından bezdi

    03.08.2023 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İngiltere’nin Cornwall şehrinde bulunan “Cocks Köyü” ismi nedeniyle bir hayli popüler. Köyün levhasını gören sürücülerin büyük bir bölümü şaşkınlıkla birlikte kaza yaptığı ifade edilirken köy halkı cinsel içerikli şakalardan ve köy levhalarının sürekli çalınmasından şikayetçi. Köy halkı toplumda saygın bir yere sahip olmak istediklerini dile getirdi.

    İngiltere’nin Cornwall şehrinde bulunan “Cocks Köyü” hırsızların ve mizahseverlerin en popüler lokasyonu konumunda. İngilizce olarak tercüme edildiğinde kelime anlamı erkek cinsel organı (penis) olan köyün levhası, şaşkın sürücülerin kaza yapmasına neden olurken müstehcen şakalarında hedefi. Yetkilerin köyü adını ‘Cox’ olarak değiştirmeyi düşündüklerini söylese de yerel halk isimlerine saygı duyulmasını istedi.

    HIRSIZLIKTAN SIKILDILAR

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    Bir grup çocuk tarafından levhaların çalındığını ifade eden köy sakinlerinden Dave Milton, “Sabaha karşı 3’te yüksek bir çarpma sesiyle uyandık. Bazı çocukların arabayla yaklaşarak levhayı sökmeye çalıştıklarını gördük. Bu sayısız kez yaşandı. Burada yaşamakla ilgili komik ve garip şeyler var. Bir kişi sizden adresinizi istediğinde istemsiz bir kıkırdama oluyor. Burada yaşamaktan çok mutluyum. İnsanlar eğlenceli ve sevgi dolu” dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
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