Bu köyün adı tüm dikkatleri dağıtıyor! Bakarken kaza yapan da var, kötü şakalar yapan da... Köy halkı canından bezdi

İngiltere’nin Cornwall şehrinde bulunan “Cocks Köyü” hırsızların ve mizahseverlerin en popüler lokasyonu konumunda. İngilizce olarak tercüme edildiğinde kelime anlamı erkek cinsel organı (penis) olan köyün levhası, şaşkın sürücülerin kaza yapmasına neden olurken müstehcen şakalarında hedefi. Yetkilerin köyü adını ‘Cox’ olarak değiştirmeyi düşündüklerini söylese de yerel halk isimlerine saygı duyulmasını istedi.

HIRSIZLIKTAN SIKILDILAR

Bir grup çocuk tarafından levhaların çalındığını ifade eden köy sakinlerinden Dave Milton, “Sabaha karşı 3’te yüksek bir çarpma sesiyle uyandık. Bazı çocukların arabayla yaklaşarak levhayı sökmeye çalıştıklarını gördük. Bu sayısız kez yaşandı. Burada yaşamakla ilgili komik ve garip şeyler var. Bir kişi sizden adresinizi istediğinde istemsiz bir kıkırdama oluyor. Burada yaşamaktan çok mutluyum. İnsanlar eğlenceli ve sevgi dolu” dedi.