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“Çıplaklar Festivali” isyan ettirdi! Köyü çıplaklar bastı, halk canından bezdi... Evlerini böyle terk ettiler

08.07.2023 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin en büyük çıplaklar festivaline ev sahipliği yapan Somerset bölgesindeki Langport sakinleri duruma isyan etti. Köy halkı yerleşim yerlerinin yüzlerde çıplak turist tarafından işgal edildiğini ve bu yüzden festival sürecinde köyü terk etmeye karar verdiklerini söyledi. Köylüler 6 gün boyunca devam edecek festivaldeki nudistlerden adeta arkalarına bile bakmadan kaçtı.

İngiltere’nin Somerset şehrindeki Langport bölgeszi her yıl “Çıplak Glastonbury” olarak bilinen bir nudist festivale ev sahipliği yapıyor. Festival kapsamında dünyanın pek çok noktasından gelen nudistler kendilerine oluşturulan alanlarda tamamen çıplak bir şekilde yaşıyor. Bölge sakinleri binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen festivale tepki göstererek köyü terk etti.

“BU ÇOK RAHATSIZ EDİCİ”

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6 gün boyunca sürecek olan festival kapsamında bölgeye gelen nudistler şimdiden toplu bir şekilde çıplak yoga gibi çeşitli etkinler yapmaya başladı. Bölgede sadece 3500 kişinin yaşadığını dile getiren yerel halktan Steve White, festival bitene kadar evine dönmeyeceğini söyledi.

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The Sun’a konuşan White, “O grupla aynı yerde olmak istemiyorum. Bu çok rahatsız edici. Biz oldukça muhafazakarız. Etkinliğin düzenlendiği karavan kampında kalıyorlar, ancak bölgeden geçen patikalar var ve eğer yürüyüşe çıkarlarsa insanlar çıplaklarla karşılaşacaklar. Çıplak insanları görmekten memnun değiliz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere çıplak festival

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