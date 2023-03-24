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Bu mahallede davul çalmak yasak! Şaşkına çeviren bir nedeni var... 'Evinde yatmasına rağmen mezarlıkta kalktı'

24.03.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir mahallede vatandaşların sahura kalkması için davul çalınmıyor. Emirsultan Hazretleri'nin türbesinin ve camisinin bulunduğu mahallede davul çalanların davulunun patladığı, tokat yediği, aklını kaybettiği ve farklı hallere büründüğü yönündeki rivayetlerden korkan davulcular buradakileri 'Pilava pilava' diye bağırıp zillerine basarak kaldırıyor. Bir rivayete göre ise davul çalan bir kişinin gece aynı mahalledeki evinde yatmasına rağmen sabah uzaktaki bir mezarlıkta kalktığı söyleniyor.

Bu mahallede davul çalmak yasak! Şaşkına çeviren bir nedeni var... 'Evinde yatmasına rağmen mezarlıkta kalktı'

Merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Emirsultan Hazretleri’nin türbesinin yanında camisinin olduğu ve kendi adının da verildiği Emirsultan Mahallesi'nde yıllardır vatandaşların sahura kalkması için davul çalınmıyor. Bir rivayete göre önceleri davul çalan bir kişinin gece aynı mahalledeki evinde yatmasına rağmen sabah 10 kilometre uzaklıkta bulunan Atıcılar Mahallesi'ndeki bir mezarlıkta kalktığı söyleniyor. Bunları duyan davulcular, Emirsultan Mahallesi'nde sahur vakti davul çalmıyor.

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"BU DURUMDAN, BU KÜLTÜRDEN MEMNUNUZ”

Mahalle sakinlerinden Mustafa Duman, “ Bu mahallede 20 yıldır yaşıyorum. Benim bildiğim kadarıyla yüzyıllardır davul çalmama kültürü burada devam ediyor. Bazı rivayetlere göre geçmiş zamanlarda davul çalan vatandaşlarımızın bazı olaylar yaşamasından dolayı tedirginlik yaşanıyor. O yüzden bu bölgede davul çalmamaya özen gösteriliyor ve mahalle sakinlerini ‘pilava’ diye bağırarak, sahura kalkmasına yardımcı oluyorlar. Biz de burada yaşayan kişiler olarak bu durumdan, bu kültürden memnunuz” ifadelerini kullandı.

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"DOĞMA BÜYÜME BURADAYIM, DAVUL ÇALINDIĞINI GÖRMEDİM"

Başka bir mahalle sakini ise , “86 yaşındayım. Doğma büyüme buradayım. Davul çalındığını görmedim. Davulcular vatandaşları burada sahura zillere basarak ve ‘pilava’ diye seslenerek uyandırıyor” diye konuştu.

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"YÜZYILLARDIR DEVAM EDEN BİR GELENEK"

Uzun zamandır davulculuk yapan Feridun Karabıyıkoğlu, “Emirsultan Hazretleri bu mahallede davul çalınmasını istemediği için burada davul çalmıyoruz. Her ramazan ayında buraya gelerek ‘pilava’ diye vatandaşlara sesleniyoruz. Eskiden tokmakla kapılara vurulurdu, şimdi onun yerine biz de zillere basıyoruz. Yüzyıllardır devam eden bir gelenek. Vatandaşlar bu durumdan memnun, biz de vatandaşlardan memnunuz."şeklinde konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Ramazan davul

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