Bu nasıl aşk! Hayaletle evli olduğunu iddia eden Brocerde’den ilginç itiraf: Beni öldürmesinden korkuyorum

38 yaşındaki söz yazarı Brocarde, bir hayalete aşık olma sürecine dair ilginç açıklamalarda bulundu. Fırtınalı bir gecede uykuya dalma konusunda sorun çektiğini dile getiren Brocarde, o sırada kendisini Victoria döneminde yaşayan bir ruhun ziyaret ettiğini söyledi. Brocarde, Edwardo isimli ruhun 35 yaşında kuyuya düştüğünde ölen bir Victoria askeri olduğunu söyledi. İlk ziyaretten sonra belirli aralıklarla gelmeye devam ede Edwardo’ya Brocarde kısa sürede aşık olduğunu sözlerine ekledi.

“KALBİMDE BİR SICAKLIK HİSSETTİM”

Çocukluğundan beri paranormal olaylara inanmadığını dile getiren Brocarde, yaşadığı şeyin korku filmlerinde görünenden farklı olduğunu dile getirdi. Yıllar öncesinde de bir hayalet ile karşılaştığından söz eden Brocarde, “Edwardo’yu gördüğümde kalbimde bir sıcaklık hissettim. Odada bir varmış gibi hissettim ama çevreye baktığımda kimseyi görmüyordum. Odanın aydınlanması için baş ucumdaki lambaya elimi uzattığım anda biri beni engelledi. O sırada kulağıma beni sevdiğini söyledi. İşte o anda aşkın ne demek olduğunu anladım” ifadelerini kullandı.

Edwardo’nun varlığının kendisini mutlu ettiğini vurgulayan Brocarde, aralarındaki bağın kuvvetli olduğunu ifade etti. Bu bağın kimi zaman korku yarattığını söyleyen Brocarde, onun da bir hayalet olabilmesi için Edwardo’nun kendisini öldürmesinden endişe ediyor.



