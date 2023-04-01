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‘Bu nasıl meslek’ dedirtti! Binlerce cinsel organı değerlendirdikten sonra mükemmel penis uzunluğunu açıkladı

01.04.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Alexis Texas, OnlyFans üzerinden abonelerinin kendisine gönderdiği cinsel organ fotoğraflarını değerlendirerek bir servet kazanmayı başardı. Instagram hesabında 3.8 milyon takipçisi bulunan fenomen isim binlerce değerlendirmenin sonrasında mükemmel penis uzunluğunu açıkladı.

‘Bu nasıl meslek’ dedirtti! Binlerce cinsel organı değerlendirdikten sonra mükemmel penis uzunluğunu açıkladı

Gerçek adı Thea Alexis Samper olan 37 yaşındaki OnlyFans fenomeni Pillow Talk podcastinin sunucusu Ryan Pownall’a abonelerinden gelen cinsel içerikli fotoğrafları değerlendirdiğini söyleyerek mesleğinin detaylarından söz etti. Erkeklerin cinsel organlarının boyutuyla alakalı olarak her zaman soru sorma eğiliminde olduklarını ifade eden Alexis Texas, “Gerçekten bu konuda çok özgüvensizler. Benden onay almak için fotoğraflar göndermeye başladılar. Ben de bunu bir iş haline getirdim” dedi.

İDEAL ÖLÇÜYÜ VERDİ

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Abonelerinin gönderdiği binlerce fotoğrafın ardından cinsel organ oranlaması yaptığını ifade eden Texas, “Mükemmel penis uzunluğu 20 cm. Ancak benim için gerçek olan fiziksel görünüm yerine kimya ve enerji. Fiziksel ölçülere kadınların takılmadığına eminim. Bunu sadece erkekler umursuyor” dedi.

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