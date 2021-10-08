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Yasaklar şehri olarak biliniyor! Dünyanın en ilginç kenti: Sertar

08.10.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tibet’te bulunan Sertar şehri dünyanın en ilginç yerlerinden biri olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Çin’in doğusunda bulunan bu şehir aslında ilginç yasaklarıyla adından sıklıkla söz ettiriyor. Ağırlıklı olarak rahiplerin yaşadığı bu şehirde pek çok şey yasak.

Yasaklar şehri olarak biliniyor! Dünyanın en ilginç kenti: Sertar

Çin, kültürel dokusu ve kendisine has geleneklerini koruması nedeniyle yıllar boyunca turistlerin en çok merak ettiği yerlerden biri oldu. Çin’in Siçuan bölgesinde yer alan Sertar kenti ise bir hayli ilginç yasaklarıyla her yıl binlerce gezginin uğrak noktası olmayı başarıyor. Tiber Özerk Yönetim bölgesinde bulunan bu tarihi kent, kendisine has kurallarıyla âdeta tek başına bir devlet gibi hareket ediyor.

MİMARİSİ BÜYÜLÜYOR

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Sertar kenti oldukça küçük bir tepenin yamacına konumlandırılmış bir yerleşim bölgesidir. Tek tip evlerden oluşan kentin görüntüsü ziyaret edenleri büyülüyor. Kentte yapılan son araştırmalara göre yaklaşık 60 bin kişi yaşıyor. Nüfusun büyük bölümü din görevlilerinden oluşuyor.

Tek tip evlerinin yanı sıra Sertar’da Budizm açısından oldukça önemli bir konuma sahip olan manastır bulunuyor. Budizm inancını taşıyan kişiler Sertar’ı sık sık ziyaret etmeyi tercih ediyor. Yıl içinde 40 bin Budist rahibin eğitim gördüğü bu manastır, Sertar’ın bir öğrenci şehri olarak anılmasını da sağlıyor.

YASAKLAR ŞEHRİN TEMELİNİ OLUŞTURUYOR

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Sertar kentinde Budizm temelli eğitim gören öğrenciler için ilginç ve bir o kadar da katı yasaklar söz konusu. Bu yasaklar hem şehrin hem de eğitimin bir parçası olarak kabul ediliyor. Burada eğitim alan öğrenciler hiçbir teknolojik alet kullanmıyor. Yasaklar teknolojik aletlerle sınırlı değil. Sertar'daki 40 bin öğrencinin modern tuvaletleri kullanmaları da yasak. Bu yasak sabır terbiyelerinin bir parçası konumunda. Kentteki öğrenciler vakitlerini tamamen ibadet ve dua ile geçiriyor. Bunun dışında herhangi bir aktiviteye katılmaları yasak.

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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