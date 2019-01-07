Bu sahneler hafızalara kazındı

Sıcak havalara, plaj mevsimine daha çok var... Sıcak kumlardan serin sulara, dünyanın dört bir yanındaki en cazip sahiller birbirinden güzel filmlere ve dizilere ev sahipliği yaptı. İşte deniz kenarında çekilen en güzel sahneler.

En iyi sahil sahneleri

Baywatch (1989–2001) Televizyon sektörüne Pamela Anderson’u kazandıran Baywatch, Sahil Güvenlik adıyla ülkemizde de gösterildi. 11 sezon süren efsane dizi, geçtiğimiz yıllarda beyazperdeye uyarlandı.

Charlie’s Angels Full Throttle (2003) Ülkemizde Charli’nin Melekleri: Tam Gaz ismiyle gösterime giren filmin başrollerini 3 güzel isim Cameron Diaz, Drew Barrymore ve Lucy Liu paylaşıyor. Usta oyuncu Demi Moore’un, Meleklerle tanıştığı sahil sahnesi unutulmazlar arasında yerini alır.

Die Another Day (2002) James Bond serisinin bir halkası olan Die Another Day (Başka Gün Öl) diyince, akıllara Halle Berry gelir. Bond kızı olarak boy gösteren Berry, filmdeki sahil sahnesine kusursuz fiziğiyle damga vurdu.

From Here to Eternity (1953) Film tarihinin en ünlü plaj sahnesi From Here to Eternity filminde yer almaktadır. Deborah Kerr ve Burt Lancaster'ın yer aldığı sahne, sinema tarihinin akıllarda kalan anlarından biri olmuştur.

Jaws (1975) Steven Spielberg’ün unutulmaz filmi Jaws, yayınlanan film listelerinin çoğunda tüm zamanların en iyi yaz filmi olarak yerini korumaya devam ediyor. Klasik köpekbalığı filminde, cani köpekbalığı Jaws’ın terörize ettiği denizden kaçan insanların gösterildiği sahne de en iyiler arasında.

Moonrise Kingdom (2012) Şahsına münhasır yönetmenlerden Wes Anderson’ın en sevilen filmlerinden biri olan Moonrise Kingdom’da, genç kaçaklar Sam ile Suzy’nin sahil sahneleri de bu listede yer almayı hak ediyor.

South Pacific (1958) Başrollerinde Rossano Brazzi, Mitzi Gaynor, John Kerr ve Ray Walston’un yer aldığı romantik müzikal türündeki film, en iyi plaj sahnelerinden birine sahip.

Splash (1984) Ülkemizde Deniz Kızı adıyla gösterilen romantik komedinin başrollerini Tom Hanks ile Daryl Hannah ikilisi paylaşıyor.

The Karate Kid (1984) Kült film The Karate Kid’de, Daniel’İn tekniğini geliştirmek için çabaladığı plaj eğitimi de hafızalara kazınan sahil sahnelerinden.

The Notebook (2004) Ryan Gosling ve Rachel McAdams gibi iki başarılı ismi başrolünde izlediğimiz filmde, 40’lı yıllardan nostaljik plaj sahneleri yer alıyor.

The Shawshank Redemption (1994) Yıllardır IMDb listesinde zirvedeki yerini korumayı başaran The Shawshank Redemption (Esaretin Bedeli), filmindeki Meksika sahili sahnesi filmi izleyenler için ayrı bir önem taşır.

Top Gun (1986) Usta aktör Tom Cruise’un kariyerinin dönüm noktası olan Top Gun’da yer alan plaj voleybolu sahnesi de unutulmayanlar listesinde yerini alır.

10 (1979) Bo Derek’in uzun sarı saçları ve ten rengi mayosuyla Meksika sahillerinde koştuğu sahne, birçok otorite tarafından sinema tarihinin en ikonik anlarından biri olarak kabul edilir.

“Hollywood (Part 3),” Happy Days (1977) Şimdiye kadar ki en iyi plaj sahnelerinden biri olmasa da Happy Days serisinin en saçma anlarından biri olarak kabul edilir. Henry Winkler’ın deri ceketiyle su kayağı üzerindeki halleri ister istemez hafızalardaki yerini koruyor.