Bu sahneler hafızalara kazındı

James Bond serisinin bir halkası olan Die Another Day (Başka Gün Öl) diyince, akıllara Halle Berry gelir. Bond kızı olarak boy gösteren Berry, filmdeki sahil sahnesine kusursuz fiziğiyle damga vurdu.

Die Another Day (2002)

From Here to Eternity (1953)

Film tarihinin en ünlü plaj sahnesi From Here to Eternity filminde yer almaktadır. Deborah Kerr ve Burt Lancaster'ın yer aldığı sahne, sinema tarihinin akıllarda kalan anlarından biri olmuştur.