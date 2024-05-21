Miras davasında gelin-kayınvalide karşı karşıya geldi! Cani gelin engelli kayınvalidesi uyurken yatağını ateşe verdi

MYNET|DIŞ HABERLER Birleşik Krallık'ın Nottinghamshire bölgesinde yaşayan 44 yaşındaki Karen Vamplew isimli bir kadın biriken borçlarını ödemek için kayınvalidesi 77 yaşındaki Elizabeth Vamplew'den para istedi. Daha öncesinde kayınvalidesinin hesabına adeta el koyan gelin yüklü miktarda paralar çekmişti.

Ancak kayınvalidenin hesabına blokaj koydurtması üzerine nakit akışı kesilen gelin öfkeden delirdi. Önce kayınvalidesini blokajı kaldırmak için bankaya götürmeye çalıştı. Ancak kayınvalidesinin gitmemesi üzerine yerine başka bir plan yaptı.

MİRASIN YARISI KOCASININDI

44 yaşındaki Karen kayınvalide Elizabeth'in vasiyeti gereğinde vefat ettiğinde kocasının mirasın yarısının sahibi olacağını biliyordu. Bu yüzden kayınvalidesinin uyuduğu sırada evinde bir yangın çıkarttı. Karen yangından iki gün sonra cinayet şüphesiyle tutuklandı.







