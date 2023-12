Bu sefer çıplak değil ama... Kendall Jenner 27 bin dolarlık kürkten sonra yine gündemde

Keeping Up with The Kardashians realite şovuyla dünyada büyük bir fenomen haline gelen ve Kim Kardashian'ın kız kardeşi olan model Kendall Jenner sütyensiz halleriyle sık sık eleştiri alıyordu.

Modellik kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen ve sektörün en iyi modellerinden biri olarak gösterilen Kendall Jenner eleştirilere rağmen geri adım atmıyordu. Kendall Jenner bu sefer kürk giydiği için hayvan aktivistleri tarafından eleştirilmişti.

27 bin dolarlık kürklü mont ile poz verdiği için hakaretlere maruz kalan model Noel pozlarında yine kürkleriydi. Ancak Jenner bu sefer suni kürk tercih etti.



Instagram'da büyük boy beyaz bir palto içinde göz alıcı görünen modelin üzerindeki 698 dolarlık kürkün suni olduğu ortaya çıktı.