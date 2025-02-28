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Bu şirkette evlenmezsen kovuluyorsun! Çin'de bir şirket düşen evlilik oranını arttırmak için ilginç bir yola başvurdu

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
28.02.2025 10:39
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Çin'de evlilik oranındaki düşüş, hükümetin gençleri evlenmeye teşvik etmeye itti. Bu duruma karşı harekete geçmek isteyen Şandong’daki bir şirket, bekar çalışanlarını 30 Eylül’e kadar evlenmeye zorlayarak işten çıkarılacaklarını duyurdu. Sosyal medyada büyük tepki toplayan bu politika, yerel yetkililer tarafından yasaya aykırı bulundu ve Shuntian Chemical Group, ertesi gün politikayı geri çekti.

Bu şirkette evlenmezsen kovuluyorsun! Çin'de bir şirket düşen evlilik oranını arttırmak için ilginç bir yola başvurdu

Çin'in doğusundaki Şandong eyaletinde bulunan Shuntian Chemical Group, bekar çalışanlarına, 30 Eylül'e kadar evlenmedikleri takdirde işten çıkarılacakları uyarısında bulundu. Şirket, 28 ile 58 yaş arasındaki çalışanlarından, "kişisel evlilik sorunlarını" çözmelerini istedi ve evlenmeye yönelik "ulusal çağrıya" yanıt vermemekle suçladı.

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3 AŞAMADA EVLİLİK

Politikada, bekar çalışanlar için üç aşamalı bir takvim belirlenmişti: Evlilik sorunları birinci çeyrekte çözülmezse öz değerlendirme yazılacak, ikinci çeyreğe kadar çözülmezse şirket değerlendirme yapacak ve üçüncü çeyrekte evlenme gerçekleşmezse iş sözleşmesi feshedilecekti.

İŞ YASALARINDA BİR İHLAL!

Bu duyuru, Çin hükümetinin azalan doğum oranını artırma çabalarının bir parçası olarak yapılmıştı. Ancak, şirketin politikası sosyal medyada büyük tepki topladı. Çin medyasına göre, yerel yetkililer şirketi ziyaret ederek bu uygulamanın iş yasalarını ihlal ettiğini belirtti. Ertesi gün Shuntian Chemical Group, politikayı geri çekti ve bazı kelimelerin uygunsuz olduğunu kabul etti.

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EVLİLİK ORANLARI DİBİ GÖRDÜ

Çin'deki yeni evlilik oranı, geçtiğimiz yıl beşte bir oranında azalarak tarihindeki en büyük düşüşü kaydetti. Ülke nüfusu ise 2024 yılında üçüncü yıl üst üste azalırken 1,408 milyara geriledi.

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Çin evlilik bekar evli şirket
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