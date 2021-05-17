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Bu telefon işlemcisi ile bir ilke imza atabilir!

17.05.2021 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Honor 50'nin kullanacağı işlemci ortaya çıktı. Ünlü bir sızıntı kaynağına göre, Huawei ile yolları ayrılan Honor'un yeni akıllı telefonu Qualcomm Snapdragon serisi bir işlemci kullanacak ve bu anlamda bir ilke imza atacak.

Bu telefon işlemcisi ile bir ilke imza atabilir!

Honor 50 için daha önce bazı bilgiler gelmişti. Telefonun NTH-AN00 model numarasını taşıdığı ve 66W hızlı şarj cihazıyla birlikte gönderileceği söylenmişti. Ayrıca Honor 50 serisinde sadece Honor 50'nin bulunmadığı, Honor 50 Pro ve Honor 50 Pro+ adında iki akıllı telefonun daha yer aldığı öne sürülmüştü. Şimdi ise Honor 50'nin kullanacağı işlemci hakkında önemli bir iddia ortaya atıldı.

HONOR 50 İÇİN SNAPDRAGON 775G BEKLENTİSİ

İddiaya göre, Honor 50 serisi Qualcomm Snapdragon 775G işlemcisi ile gelecek. Snapdragon 775G adı burada en kilit nokta zira Qualcomm henüz Snapdragon 775G adını taşıyan bir işlemciyi piyasaya sürmedi. Ancak şirketin Snapdragon 780G'nin biraz kırpılmış bir hali olan 7 serisi bir işlemci için çalıştığı söyleniyor. İddialara bakılırsa bu işlemci Snapdragon 775G'nin ta kendisi. Kısacası, Honor 50'nin henüz piyasaya sürülmemiş bir işlemci ile geleceği öne sürülüyor.

Honor 50 serisi tweet

Honor 50 temel sertifikalarını almaya başladıHonor 50 temel sertifikalarını almaya başladı

İLK KEZ HONOR 50 KULLANACAK

Snapdragon 775G işlemcisine sahip ilk telefon, en azından Çin'de bu tür bilgilerle iyi bir sicile sahip olan bir sızıntı kaynağına göre Honor 50 olacak. Eğer sızıntılar doğruysa Honor 50, üç kişilik bir ailenin en uygun fiyatlı üyesi olarak karşımıza çıkacak. Ailenin diğer üyeleri Honor 50 Pro ve Honor 50 Pro+'ın ise amiral gemisi seviyesindeki Snapdragon 888 ile gelmesi bekleniyor. Telefonların çıkış tarihi henüz bilinmiyor.

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