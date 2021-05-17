Honor 50 temel sertifikalarını almaya başladı

Sızıntının arkasındaki isim olan Digital Chat Station’a göre, Honor imzalı iki 5G destekli akıllı telefon Çin’in 3C'si tarafından onaylandı. Listelere göre, bu telefonlar sırasıyla NTH-AN00 ve NRA-AN00 model numaralarını taşıyor.

HONOR 50 VE HONOR 50 PRO DÜŞÜNCESİ VAR

İlginç bir şekilde, kaynak bu cihazlara Honor 50 serisi demiyor. Ancak bazı nedenlerden dolayı, diğer yayınlar bunların sırasıyla Honor 50 ve Honor 50 Pro olduğuna inanıyor.

Her neyse, listeler NTH-AN00’ün (muhtemelen Honor 50) bir HW-110600C00 66W şarj cihazıyla birlikte gönderileceğini söylüyor. Bu, Honor V40 serisi ile birlikte gelen güç adaptörünün aynısıdır. Diğer bir deyişle, Honor 50, 66W hızlı şarjı destekleyecek gibi görünüyor.

Öte yandan, NRA-AN00 (muhtemelen Honor 50 Pro) tamamen yeni bir HN-200500C00 100W şarj cihazıyla birlikte gelecek. Bu nedenle, Honor 50 Pro, markanın 100W hızlı şarjı destekleyen ilk akıllı telefonu olabilir.

Başka bir kaynağa göre, Honor 50 Pro’daki 100W şarj, Qualcomm Quick Charge 5’e dayanabilir. Ancak bu iddianın somut bir kanıtı olmadığını söyleyelim.

Bununla birlikte, önceki raporlara göre, Honor 50 serisi arka kameralar için iki dairesel modüle sahip olacak.

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