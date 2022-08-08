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  4. Bu tepkiyi kimse beklemiyordu! Dükkanı soymak için gelen hırsızları işte böyle durdurdu

Bu tepkiyi kimse beklemiyordu! Dükkanı soymak için gelen hırsızları işte böyle durdurdu

08.08.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Las Vegas eyaletinde kar maskeli iki hırsızın dükkanı soyma girişimi, dükkan sahibi tarafından engellendi. Dükkan sahibinin yedi kez hırsızları bıçaklayarak durduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Dükkan sahibinin kendisini ve dükkanını savunduğunu anlar ülkede büyük ilgi çekti.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Las Vegas eyaletindeki bir dükkana kar maskesi takan iki soyguncu girdi. İlk olarak kasiyerle konuşan hırsızlar ardından ise dükkandaki eşyaları çalmaya başladı. Kasiyerin uzaklaştığını gören soyguncu anında kasaya doğru yönelerek paraları almak için hamle yaptı. Ancak o anda hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

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DÜKKAN SAHİBİNDEN ŞAŞIRTAN HAMLE

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Soygunculardan nazik bir şekilde dükkanından ayrılmalarını rica ettiğini dile getiren dükkan sahibi Johnny Nguyen, hırsızın kasaya doğru yaklaşmasıyla birlikte yakınında bulunan bıçağı alarak hırsıza sapladı. Kimliği belirsiz saldırganı en az yedi kez bıçaklayarak kendisini savunduğu dile getiren Nguyen o anlarda çok korktuğunu itiraf etti. Bacağı, vücudu ve ensesinin hemen altından bıçaklanan şahsın ağır yaralandığı öğrenildi. Diğer maskeli hırsız ise arkasına bakmadan olay yerinden kaçtı.

“ÜZGÜN OLDUĞUNU SÖYLEDİ”

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Hırsızların dükkanındaki eşyaları çalmaya başladıkları anda hayatı için endişelendiğini dile getiren Nguyen, “Hayatım için korktum. İçeri girdiklerinde içlerinden birinin önünde ateşli silah falan varmış gibi bir çanta vardı. Önce kibarca gitmelerini istedim. Ancak bana doğru gelmeye başladılar. Düşünecek pek zamanım olmadı. Kasanın hemen yanından bıçağımı aldım.” dedi.

KAPAK YENİ1

Hırsızın bıçaklanmasından sonra yardım çağırdığını dile getiren Nguyen, “ Soyguncunun ‘Dur, lütfen! Ben öldüm! Ben öldüm" diye bağırıp, "Lütfen ölmeme izin verme’ diye yalvardığın duydum. Üzgün olduğunu söyledi. O sırada maskesini kendisi çıkardı. Benimle konuşmaya çalışırken polisle telefonda görüşmeye çalışıyordum. Sadece koştum ve polisin ve ambulansın buraya zamanında varacağından emin olmak istedim” diye konuştu.

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