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''Bu ülkede yaşayabilmek için fazla şişmansın'' deyip vizesinden ettiler! Son gülen o oldu

12.12.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018 yılından bu yana kocası ve küçük çocuklarıyla birlikte Yeni Zelanda'da yaşamakta olan Mondelea Bezuidenhout'un oradaki ikameti, 36 yaşındaki kadına "çok şişman" olduğu için ülkeyi terk etmesi söylendiğinde aniden sona erdi. Yeni Zelanda hükümeti, Bezuidenhout'a vücut kitle indeksinin "çok yüksek" olduğunu söyleyerek, kadının ülkede daimi ikamet başvurusunu reddetti. Ancak son gülen kendisi oldu.

''Bu ülkede yaşayabilmek için fazla şişmansın'' deyip vizesinden ettiler! Son gülen o oldu

Bezuidenhout'a fazla kilosunun Yeni Zelanda'daki kamu sağlık sistemini zorlayacağı söylendi ve ona bir ültimatom verildi. Ya 30 kilo zayıflayabilir ya da ülkeyi terk edebilirdi, ancak Bezuidenhout özel bir mahkeme duruşmasından sonra her ikisinden de kurtuldu. 36 yaşındaki kadın, yetkililerin kendisini Yeni Zelanda'da yaşayamayacak kadar şişman olarak nitelendiren kararına itiraz ettikten sonra ülkede oturma izni aldı.

SON GÜLEN O OLDU

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Yine de ültimatomun ardından, anne bir miktar kilo vermeyi başardı ve sağlıklı bir konuma geldi. Ancak şimdi gözlerini büyük beden bir model olmaya dikti.

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Olaya ilişkin konuşan kadın "Tamamen yabancıların vücudunuz hakkında konuşması çok garip. Çin'e kadar gitti ve herkesin onun hakkında konuştuğunu bilmek garipti. Her zaman diğer insanlardan daha büyük oldum ve kendimi olduğum gibi kabul ettim." diye konuştu.

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Yeni Zelanda oturum izni kilo

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