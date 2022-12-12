''Bu ülkede yaşayabilmek için fazla şişmansın'' deyip vizesinden ettiler! Son gülen o oldu

Bezuidenhout'a fazla kilosunun Yeni Zelanda'daki kamu sağlık sistemini zorlayacağı söylendi ve ona bir ültimatom verildi. Ya 30 kilo zayıflayabilir ya da ülkeyi terk edebilirdi, ancak Bezuidenhout özel bir mahkeme duruşmasından sonra her ikisinden de kurtuldu. 36 yaşındaki kadın, yetkililerin kendisini Yeni Zelanda'da yaşayamayacak kadar şişman olarak nitelendiren kararına itiraz ettikten sonra ülkede oturma izni aldı.

SON GÜLEN O OLDU

Yine de ültimatomun ardından, anne bir miktar kilo vermeyi başardı ve sağlıklı bir konuma geldi. Ancak şimdi gözlerini büyük beden bir model olmaya dikti.

Olaya ilişkin konuşan kadın "Tamamen yabancıların vücudunuz hakkında konuşması çok garip. Çin'e kadar gitti ve herkesin onun hakkında konuştuğunu bilmek garipti. Her zaman diğer insanlardan daha büyük oldum ve kendimi olduğum gibi kabul ettim." diye konuştu.



