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Bu yıl başlıyor! İlk kez sergilenecek... Selçuk Bayraktar "Ramazan öncesi görselleri" diyerek paylaştı: "Türünün ilk örneği, gün sayıyor"

27.03.2023 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayraktar TB3 görücüye çıkmak için gün sayıyor. Baykar tarafından geliştirilen SİHA bu yıl hem ilk uçuş testlerine başlayacak hem de ilk kez halka açık olarak sergilenecek. TB3 ayrıca türünün ilk örneği olma niteliğini de taşıyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da sosyal medya hesabından Bayraktar TB3'ün ramazan ayı öncesi çekilmiş görsellerini paylaşarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bu yıl başlıyor! İlk kez sergilenecek... Selçuk Bayraktar "Ramazan öncesi görselleri" diyerek paylaştı: "Türünün ilk örneği, gün sayıyor"

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2023'te ilk kez halka açık olarak sergilenecek. Baykar'ın açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne yaptığı ziyarette çekilen fotoğraflarda üretim hattında görülen Bayraktar TB3 SİHA, bu yıl içinde uçuş testlerine başlayacak.

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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde yürütülen milli projelerin son durumlarıyla ilgili bilgi verdi.

30 Ağustos 2022 tarihinde ilk olarak TEKNOFEST Karadeniz'de halkın önüne çıkan Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, 14 Aralık 2022'de ilk uçuşunu gerçekleştirmişti.

KISA PİSTLİ GEMİLERDEN KALKIŞ VE İNİŞ KABİLİYETİNE SAHİP DÜNYADAKİ İLK SİLAHLI İNSANSIZ HAVA ARACI OLACAK

Bayraktar TB3 SİHA, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da bulunan Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST 2023'te ilk kez halka açık olarak sergilenecek.

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Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Bayraktar TB3'ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak.

Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak Bayraktar TB3, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.

SELÇUK BAYRAKTAR PAYLAŞTI! "GÜN SAYIYOR"

Öte yandan Selçuk Bayraktar bugün sosyal medya hesabından Bayraktar TB3'ün görsellerini paylaşıp şunları kaydetti:

"Bugün paylaştığımız fotoğraflarda üretim hattında görünen, kanatlarını katlayabilme özelliğine sahip türünün ilk örneği olan "balığın" Ramazan öncesi çekilmiş görselleri. BayraktarTB3, büyük abisi Kızılelma'dan sonra ilk uçuşuna gün sayıyor."

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TB2 VE AKINCI TİHA'YA DÜNYADAN BÜYÜK TALEP

Baykar, rekabete dayalı bir süreç sonucunda Amerika, Avrupa ve Çinli rakiplerini geride bırakarak Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzaladığı anlaşmayla birlikte 2023 yılına, 370 milyon dolarlık Bayraktar TB2 için yapılan ihracat sözleşmesiyle başladı.

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılında İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 75'ini ihracattan elde etti. Şirket, 2021'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2022'de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı yüzde 99,3 olan Baykar, 1,18 milyar dolarlık ihracat yaptı. Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar'ın 2022 cirosu 1,4 milyar dolara ulaştı. Bayraktar TB2 SİHA için şu ana kadar 28 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için de 6 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

(AA)

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Selçuk Bayraktar Baykar

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