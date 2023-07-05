Bu yöntem kimsenin aklına gelmez! Cinsel organını büyütmek için karınca yuvasına soktu... Bir anda işler karıştı

Tayland medyasında yer alan haberlerde ismi açıklanmayan bir adamın cinsel organını büyütmek için başvurduğu ilginç yöntem gündem yarattı. Penisini bir karınca yuvasının içine sokan adam hayvanların özel bölgesini ısırmaya başlaması üzerine panikledi.
Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde adamın cinsel organını karınca yuvasındna kurtarmak için hayvanların üzerine su dökmesi dikkatlerden kaçmadı. Hayvanların ısırıklarından sonra cinsel organının şişmeye başlaması üzerine ismi açıklanmayan adam çareyi doktora gitmekte buldu.