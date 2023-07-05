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Bu yöntem kimsenin aklına gelmez! Cinsel organını büyütmek için karınca yuvasına soktu... Bir anda işler karıştı

05.07.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland’da ismi açıklanmayan bir adam cinsel organını büyütmek için kimsenin aklına gelmeyecek bir yönteme başvurdu. Cinsel organının büyümesini isteyen adam penisini bir karınca yuvasının içine soktu. Ancak karıncaların cinsel organını ısırması üzerine adam adında kararından pişman oldu.

Bu yöntem kimsenin aklına gelmez! Cinsel organını büyütmek için karınca yuvasına soktu... Bir anda işler karıştı

Tayland medyasında yer alan haberlerde ismi açıklanmayan bir adamın cinsel organını büyütmek için başvurduğu ilginç yöntem gündem yarattı. Penisini bir karınca yuvasının içine sokan adam hayvanların özel bölgesini ısırmaya başlaması üzerine panikledi.

KURTULMAK İÇİN ÜZERİNE SU DÖKTÜ

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Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde adamın cinsel organını karınca yuvasındna kurtarmak için hayvanların üzerine su dökmesi dikkatlerden kaçmadı. Hayvanların ısırıklarından sonra cinsel organının şişmeye başlaması üzerine ismi açıklanmayan adam çareyi doktora gitmekte buldu.

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