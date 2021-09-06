Bücür Cadı'nın Şehriye'si tanınmaz halde! Sarışın bomba oldu

1999-2000 yılları arasında yayınlanan ve başrollerini Sezer Güvenirgil, Merve Erdoğan, Yunus Bülbül gibi isimlerin paylaştığı Bücür Cadı dizisi, yıllar geçmesine rağmen izleyicinin belleğinde yerini koruyor. Unutulmaz dizide 'Şehriye' karakterine hayat veren 72 yaşındaki Sezer Güvenirgil, son haliyle hayranlarını şaşkına çevirdi. İşte usta oyuncu Sezer Güvenirgil'in son hali:
Gerçek adı Ayşe Sezer olan Sezer Güvenirgil, 6 Mayıs 1949 tarihinde İstanbul'da doğdu. Çocukluğunda bale eğitimi alan oyuncu, 1966 yılında Milliyet gazetesinin Türkiye Güzeli Yarışması'nda üçüncü seçildi. Aynı yıl oyunculuğa başlayan yıldız, 'Kin' filminde Filiz karakterini canlandırdı.
Sonrasında birçok projede yer alan Güvenirgil'in özel yaşamı da oldukça hareketliydi. Bücür Cadı'daki rol arkadaşı Yunus Bülbül ile de bir dönem evli kalan Güvenirgil, toplam üç ayrı evlilik yaptı.
-Sinema-
1963 Kin
1967
Yarın Çok Geç Olacak
Malkoçoğlu Krallara Karşı
Kederli Günlerim
Kara Davut
Kara Duvaklı Gelin
1968
Ölümsüz Adam
Kurşun Yolu
Kızıl Maske
Katip/Üsküdar'a Giderken
İstanbul'u Sevmiyorum
Hicran Gecesi
Gök Bayrak
Büyük Günah
Bozkırlar Şahini Tark-Han
Binbaşı Tayfun
Bağdat Hırsızı
Acı Yıllar
Sevmekten Korkuyorum
1969
Yanık Kaval
Sazlı Damın Kahpesi
Ömür Boyu
Mezarımı Taştan Oyun
Kınalı Keklik
Kanlı Aşk
İntikam Yemini
Hayat Kurbanı
Hayat Kavgası
Günahını Ödeyen Adam
Emmioğlu
Devlerin Aşkı
Çifte Tabancalı
Büyük Öç
Aşk Yarası Derindir
1970
Yeşil Kurbağalar
Yaşamak İçin
Sonsuz İhtiras
Sevimli Serseri
Ecel Teri
Çarşambayı Sel Aldı
Aşk Arzu Silah
Adım Beladır
1971
Üçünüze Bir Mezar
Tanrı Şahidimdir
Sevimli Hırsız
Ölüm Korkusu
Kara Memed
Kader Unuttu Beni
Herşey Oğlum İçin
Elvan
Cilalı İbo Yetimler Meleği
Cehenneme Bir Yolcu
Bir Avuç Kan
Allah Benimle
1984 Sevdalandım
1996 Acı ve Tatlı Günler
-Televizyon-
1977 Şıpsevdi
1990 Yuva
1991 Kurdoğlu/Osmanlı Bedel İster
1992 Polis / İkiz Kızkardeş
1993 İnce Hasan
1994 Hangimiz Eşek
1995 Ayrı Dünyalar
1997 Sevimli Dostlar / Yaşam Kavgası
1998 Gülerken Ağladık
1999 Yıkıldım / Bücür Cadı
2001 Gerçekler
2002 Kardelen
2004 Gölge Ekibi
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