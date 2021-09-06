Bücür Cadı'nın Şehriye'si tanınmaz halde! Sarışın bomba oldu

1999-2000 yılları arasında yayınlanan ve başrollerini Sezer Güvenirgil, Merve Erdoğan, Yunus Bülbül gibi isimlerin paylaştığı Bücür Cadı dizisi, yıllar geçmesine rağmen izleyicinin belleğinde yerini koruyor. Unutulmaz dizide 'Şehriye' karakterine hayat veren 72 yaşındaki Sezer Güvenirgil, son haliyle hayranlarını şaşkına çevirdi. İşte usta oyuncu Sezer Güvenirgil'in son hali:

SEZER GÜVENİRGİL KİMDİR?

Gerçek adı Ayşe Sezer olan Sezer Güvenirgil, 6 Mayıs 1949 tarihinde İstanbul'da doğdu. Çocukluğunda bale eğitimi alan oyuncu, 1966 yılında Milliyet gazetesinin Türkiye Güzeli Yarışması'nda üçüncü seçildi. Aynı yıl oyunculuğa başlayan yıldız, 'Kin' filminde Filiz karakterini canlandırdı.

Sonrasında birçok projede yer alan Güvenirgil'in özel yaşamı da oldukça hareketliydi. Bücür Cadı'daki rol arkadaşı Yunus Bülbül ile de bir dönem evli kalan Güvenirgil, toplam üç ayrı evlilik yaptı.

SEZER GÜVENİRGİL'İN YER ALDIĞI PROJELER

-Sinema-

1963 Kin

1967

Yarın Çok Geç Olacak

Malkoçoğlu Krallara Karşı

Kederli Günlerim

Kara Davut

Kara Duvaklı Gelin

1968

Ölümsüz Adam

Kurşun Yolu

Kızıl Maske

Katip/Üsküdar'a Giderken

İstanbul'u Sevmiyorum

Hicran Gecesi

Gök Bayrak

Büyük Günah

Bozkırlar Şahini Tark-Han

Binbaşı Tayfun

Bağdat Hırsızı

Acı Yıllar

Sevmekten Korkuyorum

1969

Yanık Kaval

Sazlı Damın Kahpesi

Ömür Boyu

Mezarımı Taştan Oyun

Kınalı Keklik

Kanlı Aşk

İntikam Yemini

Hayat Kurbanı

Hayat Kavgası

Günahını Ödeyen Adam

Emmioğlu

Devlerin Aşkı

Çifte Tabancalı

Büyük Öç

Aşk Yarası Derindir

1970

Yeşil Kurbağalar

Yaşamak İçin

Sonsuz İhtiras

Sevimli Serseri

Ecel Teri

Çarşambayı Sel Aldı

Aşk Arzu Silah

Adım Beladır

1971

Üçünüze Bir Mezar

Tanrı Şahidimdir

Sevimli Hırsız

Ölüm Korkusu

Kara Memed

Kader Unuttu Beni

Herşey Oğlum İçin

Elvan

Cilalı İbo Yetimler Meleği

Cehenneme Bir Yolcu

Bir Avuç Kan

Allah Benimle

1984 Sevdalandım

1996 Acı ve Tatlı Günler

-Televizyon-

1977 Şıpsevdi

1990 Yuva

1991 Kurdoğlu/Osmanlı Bedel İster

1992 Polis / İkiz Kızkardeş

1993 İnce Hasan

1994 Hangimiz Eşek

1995 Ayrı Dünyalar

1997 Sevimli Dostlar / Yaşam Kavgası

1998 Gülerken Ağladık

1999 Yıkıldım / Bücür Cadı

2001 Gerçekler

2002 Kardelen

2004 Gölge Ekibi



