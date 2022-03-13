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Bücür Cadı’nın Zeliş’i Merve Erdoğan'ın annelik heyecanı

13.03.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bücür Cadı’nın Zeliş’i olarak hafızalara kazınan Merve Erdoğan anne olacağını sosyal medyadan duyurdu. "Yaşadığım en güzel duygu" diyen Merve Erdoğan'ın son hali de merak konusu oldu.

Bücür Cadı’nın Zeliş’i Merve Erdoğan'ın annelik heyecanı

Bücür Cadı, Arka Sıradakiler gibi dizilerdeki rolleri ile tanınan ve son olarak TRT1 dizisi Tövbeler Olsun'da rol alan Merve Erdoğan, anne olmaya hazırlanıyor. Merve Erdoğan, eşi müzisyen Mert Carim ile bebek beklediklerini ve 3.5 aylık hamile olduğunu sosyal medyadan bir paylaşım yaparak duyurdu.

Sosyal medyada aktif olan Bücür Cadı’nın Zeliş’i Merve Erdoğan paylaşımında "Yaşadığım en güzel duygu" ifadelerini kullandı.

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GÜZELLİĞİNE ÖVGÜ YAĞIYOR

Pandemi döneminde sessiz sakin bir hayat yaşayan güzel oyuncu 2020'de evlendiği rol arkadaşı Mert Carim ile ara ara aşk pozlarını paylaşıyor.

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Zeliş karakteriyle tanıdığımız güzel oyuncunun değişimi ise bir kez daha hayran bıraktı.

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