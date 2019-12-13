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Budapeşte'de kitap tanıtımı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 13.12.2019 00:26 | Son Güncelleme

Budapeşte'de kitap tanıtımı

BUDAPEŞTE (AA) - Budapeşte Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) ev sahipliğinde, Macar Yazar Dr. Robert Gyula Cey-Bert'in, ''Sekel Ordusu'' adlı kitabının tanıtımı yapıldı.

Budapeşte YEE binasında düzenlenen programda konuşan Cey-Bert, kitabın, 1918-1919 yıllarında Macar Krallığı ve bugün Romanya'da bulunan Erdel bölgesinin özgürlüğü için mücadele eden Sekel Ordusu'nu konu aldığını söyledi.

Cey-Bert konuşmasında ayrıca, Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı mücadelesinde Macarların da yer aldığını ve bir sonraki kitabının ''Atatürk'ün Macarları'' adıyla yayınlanacağını ifade etti.

YEE Kültür ve Sanat Koordinatörü Johanna Török Abdikoğlu, etkinlikle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dr. Robert Gyula Cey-Bert'in, Türk-Macar tarihine ilişkin çok ciddi araştırmalar yaptığını söyledi.

Cey-Bert'in, özgürlük savaşları üzerine yazdığı kitabın ilkinin "Özgürlük Savaşçısı" adıyla geçen yıl, ikincisinin bugün tanıtıldığına işaret eden Abdikoğlu, bu kapsamda üçüncü kitabının ise Atatürk'ün yanında savaşan Macarları konu edineceğini sözlerine ekledi.

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macaristan

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