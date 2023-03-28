Bugün iftarda ne pişirsem diyenlere enfes tarifler! İşte 28 Mart bugün ne pişirsem menüsü

Ramazan ayının gelmesiyle iftarda yapılacak yemekler araştırılmaya başlandı. Bugün iftar sofrası için menüde şifa deposu brokoli çorbası, Ankara tava, şopska salatası ve ramazanın gülü güllaç tatlısı var. İşte bugün ne pişirsem diyenlere hem kolay hem de lezzetli iftar menüsü...

ŞİFA DEPOSU BROKOLİ ÇORBASI

Brokoli en sağlıklı kış sebzeleri arasında bulunuyor. Oldukça faydalı olan brokoli iftar sofraları için de aranan lezzetlerden. Hem sağlıklı hem de hazmı kolay olan brokoli çorbası, faydalarından yararlanırken lezzetli bir şeyler yemek istiyenlere lezzetli bir alternatif olabilir.

ANKARA TAVA

Lezzeti Ankara'nın sınırlarını aşan, dillere destan bu yemek hem doyurucu olması hem de sadeliğiyle Türk mutfak kültürünün yıldızı olmaya hazırlanıyor. Şehriyenin en zengin hali olan Ankara tava, İç Anadolu Bölgesi'nin en değerli tariflerinden biri.

ŞOPSKA SALATASI

Balkanlara özgü bu salata tarifi, en çok merak edilen salatalardan biri oldu. Şopska salatası hem lezzetli hem de doyurucu.

RAMAZANIN GÜLÜ GÜLLAÇ TATLISI

Güllaç, Ramazan deyince akla gelen ilk tatlılardan biridir. Güllaç, sütlü olduğundan iftardan sonra rahatlıkla yenebilecek, hazmı kolay ve hafif bir tatlıdır. Sarayda da bu özelliğiyle çokça tercih edilmiştir.