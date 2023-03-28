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Bugün iftarda ne pişirsem diyenlere enfes tarifler! İşte 28 Mart bugün ne pişirsem menüsü

28.03.2023 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar sofraları şenlendi. Her gün 'İftara ne pişirsem?' diye düşünenlerin işlerini kolaylaştırmak için bir menü hazırladık. Milyonlarca Müslümanın sabırsızlıkla beklediği ramazan ayında beş günü geride bıraktık. Sağlığınız için uzun süren açlıktan sonra iftarda daha yavaş tüketmeye dikkat etmelisiniz. Peki Bugün iftarda ne pişirsem? İşte 28 Mart bugün ne pişirsem iftar menüsü...

Bugün iftarda ne pişirsem diyenlere enfes tarifler! İşte 28 Mart bugün ne pişirsem menüsü

Ramazan ayının gelmesiyle iftarda yapılacak yemekler araştırılmaya başlandı. Bugün iftar sofrası için menüde şifa deposu brokoli çorbası, Ankara tava, şopska salatası ve ramazanın gülü güllaç tatlısı var. İşte bugün ne pişirsem diyenlere hem kolay hem de lezzetli iftar menüsü...

ŞİFA DEPOSU BROKOLİ ÇORBASI

Brokoli en sağlıklı kış sebzeleri arasında bulunuyor. Oldukça faydalı olan brokoli iftar sofraları için de aranan lezzetlerden. Hem sağlıklı hem de hazmı kolay olan brokoli çorbası, faydalarından yararlanırken lezzetli bir şeyler yemek istiyenlere lezzetli bir alternatif olabilir.

Kase kase içeceksiniz: Şifa dağıtan brokoli çorbası tarifi Kase kase içeceksiniz: Şifa dağıtan brokoli çorbası tarifi

ANKARA TAVA

Lezzeti Ankara'nın sınırlarını aşan, dillere destan bu yemek hem doyurucu olması hem de sadeliğiyle Türk mutfak kültürünün yıldızı olmaya hazırlanıyor. Şehriyenin en zengin hali olan Ankara tava, İç Anadolu Bölgesi'nin en değerli tariflerinden biri.

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ŞOPSKA SALATASI

Balkanlara özgü bu salata tarifi, en çok merak edilen salatalardan biri oldu. Şopska salatası hem lezzetli hem de doyurucu.

İftar sofralarının vazgeçilmezi: Güllaç tatlısı tarifi! İftar sofralarının vazgeçilmezi: Güllaç tatlısı tarifi!

RAMAZANIN GÜLÜ GÜLLAÇ TATLISI

Güllaç, Ramazan deyince akla gelen ilk tatlılardan biridir. Güllaç, sütlü olduğundan iftardan sonra rahatlıkla yenebilecek, hazmı kolay ve hafif bir tatlıdır. Sarayda da bu özelliğiyle çokça tercih edilmiştir.

İftar sofralarının vazgeçilmezi: Güllaç tatlısı tarifi! İftar sofralarının vazgeçilmezi: Güllaç tatlısı tarifi!

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