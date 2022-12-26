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'Bugün ne pişirsem?' diye düşünenlere en doyurucu tarifler! İşte 26 Aralık yemek menüsü

26.12.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bugün ne pişirsem?' diye düşünüyorsanız en leziz ve sağlıklı tarifleri sizler için derledik. Birbirinden leziz yemek tarifleri içeriğimizden, günlük menünüzü belirlerken fikir edinebilirsiniz. İşte 26 Aralık yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diye düşünenlere en doyurucu tarifler! İşte 26 Aralık yemek menüsü

Birçok kişinin aklında olan 'Bugün ne pişirsem?' sorusuna yanıt bulduk. Bugün yemekte közlenmiş bal kabağı çorbası, hünkar beğendi, ve bir Fransız klasiği Tournedos Alla Rossini var. Yemekten sonra ise sağlıklı atıştırmalık olarak cevizli sucuk var. İşte 26 Aralık yemek menüsü...

KÖZLENMİŞ BAL KABAĞI ÇORBASI

Közlenmiş bal kabağı çorbası bal kabağı, mantar, soğan gibi malzemelerle hazırlanıyor. 30 dakikada hazırlanan bu tarif 50 dakikada pişiriliyor. Çorba tarifine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

Közlenmiş bal kabağı çorbası tarifi! Közlenmiş bal kabağı çorbası tarifi!

HÜNKAR BEĞENDİ

Osmanlı saray mutfağından günümüze kadar uzanan lezzetlerden biri olan hünkar beğendi kuşbaşı et, soğan, kaşar rendesi gibi malzemelerle hazırlanıyor. Patlıcan ve etin müthiş birleşiminden biri olan hünkar beğendi günümüzde de sofralarda, kafe ve restoranlarda en sık yer alan yemekler arasında...

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TOURNEDOS ALLA ROSSİNİ

Dilerseniz, etli yemek olarak hünkar beğendi yerine Fransız klasiği olan Tournedos Alla Rossini de tercih edebilirsiniz. 15 dakikada hazırlanan bu tarif 25 dakikada pişiriliyor.

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CEVİZLİ SUCUK

Sağlıklı atıştırmalıklardan biri olan cevizli sucuk üzüm pekmezi, ceviz içi, su, nişasta, un ve toz şeker ile hazırlanıyor. Ancak kalori açısından yüksek olan bu tadımlığın ölçülü tüketilmesinde fayda var.

En sağlıklı atıştırmalık: Evde cevizli sucuk tarifi En sağlıklı atıştırmalık: Evde cevizli sucuk tarifi

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