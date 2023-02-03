'Bugün ne pişirsem?' diye düşünme derdine son! İşte 3 Şubat yemek menüsü...

Akşama yemekte birbirinden leziz nefis yemek tarifleri var... 3 Şubat yemek menüsü içeriğimizden çorbadan tatlıya kadar yemek tariflerine ulaşabilir ve beğendiklerinizi hazırlayabilirsiniz. İşte 3 Şubat yemek menüsü...

ETLİ DÜĞÜN ÇORBASI

Başlangıç olarak vitamin deposu etli düğün çorbasına yer verdik. Tariflere ulaşmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız.

NOHUT DÜRÜM

Nohut dürümü daha önce denemediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz. Normal lavaşa nohut, et, patates ve baharatkarın katılmasıyla hazırlanan bu tarif tadıyla beğeni topluyor.

PİRPİRİM SALATASI

Pirpirim salatasını hızlıca hazırlayabilirsiniz. Bu salatanın içine semizotu da katılıyor.

AŞURE

Hazırlanması biraz zahmetli olsa da yemesi de bir o kadar keyifli olan aşure tatlısına, 3 Şubat yemek menüsü içeriğimizde yer verdik.

ELMALI CRUMBLE

Eğer aşure yerine daha pratik bir tatlı tarifi arıyorsanız elmalı crumble tatlısını deneyebilirsiniz. Elmanın yanı sıra limon, tarçın, vanilyayla da hazırlanan bu tarif aromasıyla sevenleri büyülüyor.