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'Bugün ne pişirsem?' diye düşünme derdine son! İşte 3 Şubat yemek menüsü...

03.02.2023 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bugün ne pişirsem?', 'Akşama yemekte ne yapsam?' diye düşünüp vakit öldürme derdine son! Bugün yemekte başlangıç olarak etli düğün çorbası, ardından nohut dürüm ve yanında pirpirim salatası var. Tatlı olarak ise aşure ve elmalı crumble seçenekleri mevcut. İşte 3 Şubat yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diye düşünme derdine son! İşte 3 Şubat yemek menüsü...

Akşama yemekte birbirinden leziz nefis yemek tarifleri var... 3 Şubat yemek menüsü içeriğimizden çorbadan tatlıya kadar yemek tariflerine ulaşabilir ve beğendiklerinizi hazırlayabilirsiniz. İşte 3 Şubat yemek menüsü...

ETLİ DÜĞÜN ÇORBASI

Başlangıç olarak vitamin deposu etli düğün çorbasına yer verdik. Tariflere ulaşmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz etli düğün çorbası tarifi Zuhal Topal'la Yemekteyiz etli düğün çorbası tarifi

NOHUT DÜRÜM

Nohut dürümü daha önce denemediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz. Normal lavaşa nohut, et, patates ve baharatkarın katılmasıyla hazırlanan bu tarif tadıyla beğeni topluyor.

Nohut dürüm nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz evde nohut dürüm tarifi! Antep’in bu lezzetine dayanamayacaksınız Nohut dürüm nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz evde nohut dürüm tarifi! Antep’in bu lezzetine dayanamayacaksınız

PİRPİRİM SALATASI

Pirpirim salatasını hızlıca hazırlayabilirsiniz. Bu salatanın içine semizotu da katılıyor.

Pirpirim salatası nasıl yapılır? Zuhal Topal'la Yemekteyiz pirpirim salatası tarifi ve malzemeleri! Pirpirim salatası nasıl yapılır? Zuhal Topal'la Yemekteyiz pirpirim salatası tarifi ve malzemeleri!

AŞURE

Hazırlanması biraz zahmetli olsa da yemesi de bir o kadar keyifli olan aşure tatlısına, 3 Şubat yemek menüsü içeriğimizde yer verdik.

Rengarenk aşure tarifi: Cevizli fındıklı aşure nasıl yapılır? Rengarenk aşure tarifi: Cevizli fındıklı aşure nasıl yapılır?

ELMALI CRUMBLE

Eğer aşure yerine daha pratik bir tatlı tarifi arıyorsanız elmalı crumble tatlısını deneyebilirsiniz. Elmanın yanı sıra limon, tarçın, vanilyayla da hazırlanan bu tarif aromasıyla sevenleri büyülüyor.

En hızlı yapılan tatlı: Elmalı crumble tarifi En hızlı yapılan tatlı: Elmalı crumble tarifi

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