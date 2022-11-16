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‘Bugün ne pişirsem?’ diye soranlar için doyurucu ve sağlıklı menü önerisi! İşte 16 Kasım yemek menüsü

16.11.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem sağlıklı hem de leziz yemek tarifleri arıyorsanız bu haber tam size göre. 16 Kasım yemek menüsü önerimizde bu defa sağlıklı, doyurucu ve lezzetli tariflere yer verdik. İşte 16 Kasım yemek menüsü...

‘Bugün ne pişirsem?’ diye soranlar için doyurucu ve sağlıklı menü önerisi! İşte 16 Kasım yemek menüsü

Siz de 'Bugün ne pişirsem?' diye düşünüyorsanız doğru adrestesiniz. Yemek önerisi serimiz ile menü içeriğimizden fikir alabilirsiniz. Bugün sofrada brokoli çorbası var. Tatlı olarak ise cennet hurmalı yulaf lapası var. İşte 16 Kasım yemek menüsü...

BROKOLİ ÇORBASI

Bu tarif, brokoli sevmeyenlere bile brokoli yedirir. 10 dakikada hazırlanan ve 20 dakika pişirilen brokoli çorbasını ikinci defa yapmak isteyeceksiniz. Tarife ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

Sevmeyenlerin bile bayılacağı brokoli çorbası tarifi Sevmeyenlerin bile bayılacağı brokoli çorbası tarifi

SOSLU TAVUK

Protein deposu olan tavuk ana yemeklerde sıklıkla tercih edilir. Baget ile hazırlanan bu tarif soslanır ve fırına verilir. Yumuşacık ve leziz soslu tavuk tarifi için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

Bu tarif parmakları yedirir! İşte fırında yumuşacık soslu tavuk tarifi Bu tarif parmakları yedirir! İşte fırında yumuşacık soslu tavuk tarifi

CENNET HURMALI YULAF LAPASI

Tatlı yemek istiyor ama kalorisinden endişe ediyorsanız bu tarif tam size göre. Sağlıklı olmasıyla bilinen yulaf ile cennet hurmalı yulaf lapası tatlısı hazırlayın.

Yulafı bir de cennet hurması ile deneyin! Yulafı bir de cennet hurması ile deneyin!

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