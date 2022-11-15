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'Bugün ne pişirsem?' diye soranlar için en nefis tarifler! İşte 15 Kasım yemek menüsü

15.11.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutfağa giren birçok kişinin kendi kendine sorduğu 'Bugün ne pişirsem?' sorusuna sizler için yanıt bulduk. Çorbasından tatlısına kadar hazırladığımız yemek menüsü içeriğimizle leziz, doyurucu tarifler deneyebilirsiniz. İşte 15 Kasım yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diye soranlar için en nefis tarifler! İşte 15 Kasım yemek menüsü

Yemek menüsü fikirleri günün her saatinde araştırılan konulardan biri. Sizler için hazırladığımız yemek menüsü serimizde bu defa başlangıcı mercimek çorbası ile kapanışı ise İzmir'in meşhur şerbetli tatlısı şambali ile yaptık. İşte 15 Kasım yemek menüsü...

MERCİMEK ÇORBASI

Leziz tadıyla sofralarda sıklıkla yer alan mercimek çorbası ile başlangıç yapabilirsiniz. Mercimek çorbası bilindiği üzere kırmızı ya da sarı mercimek, patates, soğan, un gibi malzemelerle hazırlanıyor. 20 dakikada hazırlanan bu tarif 35 dakikada pişiriliyor.

Mercimek çorbası nasıl yapılır? Mercimek çorbası nasıl yapılır?

ARPA ŞEHRİYE PİLAVI

Leziz olduğu kadar doyurucu olan pilav oldukça kolay hazırlandığı için de sıklıkla tercih ediliyor. Arpa şehriye pilavı arpa şehriye, su, tuz, sıvı ve tereyağı ile hazırlanıyor.

Arpa şehriye pilavı nasıl yapılır? Tel tel dökülen, mis kokulu Arpa Şehriye Pilavı tarifi Arpa şehriye pilavı nasıl yapılır? Tel tel dökülen, mis kokulu Arpa Şehriye Pilavı tarifi

LAZANYA

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında hazırlanan Lazanya yemeği çok beğenildi. Tereyağlı bu tarif ağızda dağılan kıvamıyla tam not alıyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Lazanya tarifi! Hemen hazırlayın Zuhal Topal'la Yemekteyiz Lazanya tarifi! Hemen hazırlayın

ŞAMBALİ TATLISI

İzmir'in meşhur tatlısı şambaliye 15 Kasım yemek menüsü içeriğimizde yer verdik. Keke benzeyen bu şerbetli tatlı ana yemeğin ardından tüketilebilir, çay saatlerinde misafirlere servis edilebilir.

İzmir'in meşhur lezzeti: Şambali tarifi! İzmir'in meşhur lezzeti: Şambali tarifi!

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