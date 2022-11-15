'Bugün ne pişirsem?' diye soranlar için en nefis tarifler! İşte 15 Kasım yemek menüsü

Yemek menüsü fikirleri günün her saatinde araştırılan konulardan biri. Sizler için hazırladığımız yemek menüsü serimizde bu defa başlangıcı mercimek çorbası ile kapanışı ise İzmir'in meşhur şerbetli tatlısı şambali ile yaptık. İşte 15 Kasım yemek menüsü...

MERCİMEK ÇORBASI

Leziz tadıyla sofralarda sıklıkla yer alan mercimek çorbası ile başlangıç yapabilirsiniz. Mercimek çorbası bilindiği üzere kırmızı ya da sarı mercimek, patates, soğan, un gibi malzemelerle hazırlanıyor. 20 dakikada hazırlanan bu tarif 35 dakikada pişiriliyor.

ARPA ŞEHRİYE PİLAVI

Leziz olduğu kadar doyurucu olan pilav oldukça kolay hazırlandığı için de sıklıkla tercih ediliyor. Arpa şehriye pilavı arpa şehriye, su, tuz, sıvı ve tereyağı ile hazırlanıyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında hazırlanan Lazanya yemeği çok beğenildi. Tereyağlı bu tarif ağızda dağılan kıvamıyla tam not alıyor.

ŞAMBALİ TATLISI

İzmir'in meşhur tatlısı şambaliye 15 Kasım yemek menüsü içeriğimizde yer verdik. Keke benzeyen bu şerbetli tatlı ana yemeğin ardından tüketilebilir, çay saatlerinde misafirlere servis edilebilir.