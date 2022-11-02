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'Bugün ne pişirsem?' diye soranlar için hafif ve doyurucu tarifler! 2 Kasım yemek menüsü

02.11.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siz de her mutfağa girdiğinizde 'Bugün ne pişirsem?' sorusuna yanıt arıyorsanız, sizler için hafif ve doyurucu tarifleri haberimizde derledik. Çorbadan tatlısına kadar hazırladığımız menü fikrine göz gezdirebilir ve beğendiklerinizi servis edebilirsiniz. İşte 2 Kasım yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diye soranlar için hafif ve doyurucu tarifler! 2 Kasım yemek menüsü

'Bugün ne pişirsem' sorusuna sizler için yanıt bulduk. Bugün akşam yemeğinde hindi göğüs var. Üç farklı tariften istediğinizi seçebilirsiniz. Tatlı olarak çikolatalı parfe tarifine haberimizde yer verdik. İşte 2 Kasım yemek menüsü...

ARPA ŞEHRİYELİ DOMATES ÇORBASI

Bugün başlangıç olarak arpa şehriyeli domates çorbasını deneyebilirsiniz. Çorbaya sıcak su ya da tavuk suyu kullanabilirsiniz. Bu tarif leziz olmasının yanı sıra oldukça sağlıklıdır.

Yedikçe yedirten tarif: Arpa şehriyeli domates çorbası Yedikçe yedirten tarif: Arpa şehriyeli domates çorbası

HİNDİ GÖĞÜS

Protein deposu hindi göğüs doyurucu ve sağlıklıdır. Aşağıda yer verdiğimiz linkte, hindi göğüs ile hazırlanan üç farklı tarif bulunmakta. İstediğinizi hazırlayabilirsiniz.

Hem protein deposu hem sağlıklı! Hindi ile... Hem protein deposu hem sağlıklı! Hindi ile...

YOĞURTLU PATATES SALATASI

Yoğurtlu patates salatasını yirmi dakikada hazırlayabilirsiniz. Patates, turşu, yoğurttan yapılan bu salata favori atıştırmalığınız da olabilir. İşte malzemeleri ve tarifi...

Tüm patates salatası tariflerini unutun! Enfes yoğurtlu patates salatası tarifi Tüm patates salatası tariflerini unutun! Enfes yoğurtlu patates salatası tarifi

ÇİKOLATALI PARFE

Oldukça hafif ve leziz bir tatlı olan çikolatalı parfe süt, şeker, kakao, süt gibi temel malzemelerle hazırlanır. Çikolatalı parfe tarifine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın...

Daha hafif bir tatlı yok! Çikolatalı parfe tarifi Daha hafif bir tatlı yok! Çikolatalı parfe tarifi

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