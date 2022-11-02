'Bugün ne pişirsem?' diye soranlar için hafif ve doyurucu tarifler! 2 Kasım yemek menüsü

'Bugün ne pişirsem' sorusuna sizler için yanıt bulduk. Bugün akşam yemeğinde hindi göğüs var. Üç farklı tariften istediğinizi seçebilirsiniz. Tatlı olarak çikolatalı parfe tarifine haberimizde yer verdik. İşte 2 Kasım yemek menüsü...
Bugün başlangıç olarak arpa şehriyeli domates çorbasını deneyebilirsiniz. Çorbaya sıcak su ya da tavuk suyu kullanabilirsiniz. Bu tarif leziz olmasının yanı sıra oldukça sağlıklıdır.
Protein deposu hindi göğüs doyurucu ve sağlıklıdır. Aşağıda yer verdiğimiz linkte, hindi göğüs ile hazırlanan üç farklı tarif bulunmakta. İstediğinizi hazırlayabilirsiniz.
Yoğurtlu patates salatasını yirmi dakikada hazırlayabilirsiniz. Patates, turşu, yoğurttan yapılan bu salata favori atıştırmalığınız da olabilir. İşte malzemeleri ve tarifi...
Oldukça hafif ve leziz bir tatlı olan çikolatalı parfe süt, şeker, kakao, süt gibi temel malzemelerle hazırlanır. Çikolatalı parfe tarifine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın...