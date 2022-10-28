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'Bugün ne pişirsem?' diye soranlar için pratik ve doyurucu tarifler! İşte 28 Ekim yemek menüsü

28.10.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siz de akşam için ne pişireceğinizi bulamıyor ve fikir edinmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Haberimizde pratik ve doyurucu tariflerden menü hazırladık. Bugün menünüzde, kolay hazırlanan baharlı tavuk yapabilir tatlı için ise oturtma tatlısını servis edebilirsiniz. İşte 28 Ekim yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diye soranlar için pratik ve doyurucu tarifler! İşte 28 Ekim yemek menüsü

28 Ekim yemek menüsü için çorbadan tatlıya kadar leziz ve kolay tarifleri haberimizde derledik. Bugün yemekte baharatlı tavuk, makarna ve yanında leziz bir tatlı var. İşte 28 Ekim yemek menüsü...

ANALI KIZLI ÇORBA

Menüye analı kızlı çorba ile başlayabilirsiniz. Bu tarif için orta bulgur, kıyma, maydanoz, soğan ve baharatlara ihtiyacınız var.

Analı kızlı çorbası nasıl yapılır? Analı kızlı çorbası nasıl yapılır?

PATLICANLI PİLAV

Osmanlı mutfağına ait bir lezzet olan patlıcanlı pilavı da menünüze ekleyebilirsiniz. Menüdeki diğer tariflere göre biraz uğraş gerektirse de tadına baktığınızda emeklerinize değecek.

Osmanlı mutfağına ait lezzet: Patlıcanlı pilav! Osmanlı mutfağına ait lezzet: Patlıcanlı pilav!

PRATİK BAHARATLI TAVUK

Kolaylıkla hazırlayacağınız bu tarifle ziyafet çekeceksiniz. Baharatlı tavuğu hazırlamak için 4 dilim tavuk göğsü gerekli. Tarife ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

En pratik ve en lezzetli baharatlı tavuk tarifi En pratik ve en lezzetli baharatlı tavuk tarifi

PRATİK VE LEZİZ OTURTMA TATLISI

Leziz oturtma tatlısını birkaç adımda hazırlayabilirsiniz. Un, yumurta, ceviz içi gibi malzemelerden hazırlanan tatlıyı bir kez daha yapmak isteyeceksiniz. İşte oturtma tatlısı tarifi ve malzemeleri...

Hem pratik hem de çok lezzetli! Oturtma tatlısı tarifi Hem pratik hem de çok lezzetli! Oturtma tatlısı tarifi

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