'Bugün ne pişirsem?' diye soranlar için pratik ve doyurucu tarifler! İşte 28 Ekim yemek menüsü

28 Ekim yemek menüsü için çorbadan tatlıya kadar leziz ve kolay tarifleri haberimizde derledik. Bugün yemekte baharatlı tavuk, makarna ve yanında leziz bir tatlı var. İşte 28 Ekim yemek menüsü...

ANALI KIZLI ÇORBA

Menüye analı kızlı çorba ile başlayabilirsiniz. Bu tarif için orta bulgur, kıyma, maydanoz, soğan ve baharatlara ihtiyacınız var.

PATLICANLI PİLAV

Osmanlı mutfağına ait bir lezzet olan patlıcanlı pilavı da menünüze ekleyebilirsiniz. Menüdeki diğer tariflere göre biraz uğraş gerektirse de tadına baktığınızda emeklerinize değecek.

PRATİK BAHARATLI TAVUK

Kolaylıkla hazırlayacağınız bu tarifle ziyafet çekeceksiniz. Baharatlı tavuğu hazırlamak için 4 dilim tavuk göğsü gerekli. Tarife ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

PRATİK VE LEZİZ OTURTMA TATLISI

Leziz oturtma tatlısını birkaç adımda hazırlayabilirsiniz. Un, yumurta, ceviz içi gibi malzemelerden hazırlanan tatlıyı bir kez daha yapmak isteyeceksiniz. İşte oturtma tatlısı tarifi ve malzemeleri...