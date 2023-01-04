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  4. 'Bugün ne pişirsem?' diye soranlara nefis kızarmış tarifler! İşte 4 Ocak yemek menüsü!

'Bugün ne pişirsem?' diye soranlara nefis kızarmış tarifler! İşte 4 Ocak yemek menüsü!

04.01.2023 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bugün ne pişirsem?' diye düşünüyorsanız doğru adrestesiniz. Çorbadan tatlıya kadar en nefis yemek tariflerini haberimizde derledik. Bugün yemekte kızarmış pilav ve kızarmış mantı var. Tatlı olarak ise fırın sütlaç tarifine yer verdik. İşte 4 Ocak yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diye soranlara nefis kızarmış tarifler! İşte 4 Ocak yemek menüsü!

Akşam veya öğle yemeğinde ne pişireceğinizi düşünüyorsanız ama aklınıza yeni tarifler gelmiyorsa, yemek menüsü içeriğimiz tam size göre... Birbirinden lezizi tarifleri günün menüsü yemek içerine ekledik. Bugün yemekte, orman meyveli kızarmış mantı tarifi var. İşte 4 Ocak yemek menüsü...

KÖY ÇORBASI

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında hazırlanan köy çorbası çok beğenildi. Köy çorbası tarifine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Köy çorbası tarifi Zuhal Topal'la Yemekteyiz Köy çorbası tarifi

KIZARMIŞ PİLAV

Fride Rice (Kızarmış pilav) tavuk göğsü, kırmızı soğan, pirinç gibi malzemelerle hazırlanıyor. 15 dakikada hazırlanan bu tarif 25 dakikada pişiriliyor.

Fried Rice nasıl yapılır? Fried Rice nasıl yapılır?

KIZARMIŞ MANTI

Orman meyveli kızarmış mantı çilek, böğürtlen ve vişne gibi orman meyveleriyle hazırlanıyor. Bu tarife pudra şekeri ve beyaz çikolatayla da karıştırılabiliyor.

Orman meyveli kızarmış mantı nasıl yapılır? Orman meyveli kızarmış mantı nasıl yapılır?

FIRIN SÜTLAÇ

Tatlı denilince akla ilk gelenlerden biri olan sütlaç, üzeri nar gibi kızarana kadar pişirildiğinde çok daha leziz oluyor. 15 dakikada hazırlanan bu tarif 30 dakikada pişiriliyor.

Üzeri mis gibi kızarmış fırın sütlaç tarifi! Üzeri mis gibi kızarmış fırın sütlaç tarifi!


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