'Bugün ne pişirsem?' diye soranlara nefis kızarmış tarifler! İşte 4 Ocak yemek menüsü!

Akşam veya öğle yemeğinde ne pişireceğinizi düşünüyorsanız ama aklınıza yeni tarifler gelmiyorsa, yemek menüsü içeriğimiz tam size göre... Birbirinden lezizi tarifleri günün menüsü yemek içerine ekledik. Bugün yemekte, orman meyveli kızarmış mantı tarifi var. İşte 4 Ocak yemek menüsü...

KÖY ÇORBASI

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında hazırlanan köy çorbası çok beğenildi. Köy çorbası tarifine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

KIZARMIŞ PİLAV

Fride Rice (Kızarmış pilav) tavuk göğsü, kırmızı soğan, pirinç gibi malzemelerle hazırlanıyor. 15 dakikada hazırlanan bu tarif 25 dakikada pişiriliyor.

KIZARMIŞ MANTI

Orman meyveli kızarmış mantı çilek, böğürtlen ve vişne gibi orman meyveleriyle hazırlanıyor. Bu tarife pudra şekeri ve beyaz çikolatayla da karıştırılabiliyor.

FIRIN SÜTLAÇ

Tatlı denilince akla ilk gelenlerden biri olan sütlaç, üzeri nar gibi kızarana kadar pişirildiğinde çok daha leziz oluyor. 15 dakikada hazırlanan bu tarif 30 dakikada pişiriliyor.



