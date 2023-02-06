YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. 'Bugün ne pişirsem?' diyenlere 6 Şubat yemek menüsü tarifleri

'Bugün ne pişirsem?' diyenlere 6 Şubat yemek menüsü tarifleri

06.02.2023 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bugün ne pişirsem?', 'Akşama ne yemek yapsam?' diye düşünüyorsanız doğra adrestesiniz. Birbirinden leziz tarifleri derlediğimiz yemek menüsü serimiz sayesinde en iyi yemek tariflerini hemen bulabilirsiniz. İşte birbirinden leziz 6 Şubat yemek menüsü tarifleri...

'Bugün ne pişirsem?' diyenlere 6 Şubat yemek menüsü tarifleri

'Bugün ne pişirsem?' diye düşünmeye son! 6 Şubat yemek menüsü içeriğinden beğendiğiniz tarifleri hazırlayabilirsiniz. Bugün yemekte pirinçli yoğurt çorbası, mantarlı omlet, zeytinyağlı pırasa, siverek tava ve kocakarı gerdanı var. İşte 6 Şubat yemek menüsü tarifleri...

PİRİNÇLİ YOĞURT ÇORBASI

Pirinçli yoğurt çorbası sağlıklı ve doyurucudur. Yemek tariflerine ulaşmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız.

Her mevsim yapılır: Pirinçli yoğurt çorbası tarifi Her mevsim yapılır: Pirinçli yoğurt çorbası tarifi

MANTARLI OMLET

Kahvaltı sofralarına çok yakışan mantarlı omleti öğle veya akşam yemeğinde de servis edebilirsiniz. Yumurta, süt, mantarla hazırlanan bu tarif 7 dakikada pişiyor.

Sofranıza renk katacak: Mantarlı omlet tarifi Sofranıza renk katacak: Mantarlı omlet tarifi

ZEYTİNYAĞLI PIRASA

Hem hafif hem de sağlıklı bir tarif olan zeytinyağlı pırasa bol havuç ve pirinç ile tadını yakalıyor.

Leziz zeytinyağlı pırasa tarifi! Zeytinyağlı pırasa nasıl yapılır? Leziz zeytinyağlı pırasa tarifi! Zeytinyağlı pırasa nasıl yapılır?

SİVEREK TAVA

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında hazırlanan siverek tava görenlerin iştahını kabartıyor. Kıyma ve kuşbaşı et ile hazırlanan bu tarif 25 dakikada pişiyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Siverek tava tarifi Zuhal Topal'la Yemekteyiz Siverek tava tarifi

KOCAKARI GERDANI

Görüntüsüyle baklavayı andıran kocakarı gerdanı tatlısı 60 dakikada hazırlanıyor. Şerbetli tatlılar arasında yer alan bu tatlı Karadeniz mutfağında sıklıkla yapılıyor.

Kocakarı gerdanı tatlısı nasıl yapılır? Kocakarı gerdanı tatlısı nasıl yapılır?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Enfes tarifler: 5 Şubat yemek menüsüEnfes tarifler: 5 Şubat yemek menüsü
Tam kıvamında mis gibi pankek yapmak için şef olmaya gerek yokTam kıvamında mis gibi pankek yapmak için şef olmaya gerek yok
Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?
Anahtar Kelimeler:
bugün ne pişirsem yemek menüsü yoğurt çorbası zeytinyağlı pırasa tarif leziz etli tatlılar en iyi yemek

En Çok Okunan Haberler

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk'tan Kahramanmaraş depremi sonrası yardım çığlığı: "Binada mahsur kaldılar"

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk'tan Kahramanmaraş depremi sonrası yardım çığlığı: "Binada mahsur kaldılar"

"Kahroluyoruz" diyerek deprem anını paylaştı

"Kahroluyoruz" diyerek deprem anını paylaştı

Yardım çığlıklarını paylaşarak isyan etti! "Ağlaya zırlaya paylaşıyorum"

Yardım çığlıklarını paylaşarak isyan etti! "Ağlaya zırlaya paylaşıyorum"

"Bugünkü kadar felaketini yaşamadım" diyerek paylaştı! Uyarısı dikkat çekti

"Bugünkü kadar felaketini yaşamadım" diyerek paylaştı! Uyarısı dikkat çekti

Didem Taslan yıllara meydan okuyor! Kurtlar Vadisi'nde Memati'nin sevgilisiydi

Didem Taslan yıllara meydan okuyor! Kurtlar Vadisi'nde Memati'nin sevgilisiydi

Ünlü oyuncudan 'yardım' çağrısı: "Annemizden haber alamıyoruz!"

Ünlü oyuncudan 'yardım' çağrısı: "Annemizden haber alamıyoruz!"

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.