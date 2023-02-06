'Bugün ne pişirsem?' diyenlere 6 Şubat yemek menüsü tarifleri

'Bugün ne pişirsem?' diye düşünmeye son! 6 Şubat yemek menüsü içeriğinden beğendiğiniz tarifleri hazırlayabilirsiniz. Bugün yemekte pirinçli yoğurt çorbası, mantarlı omlet, zeytinyağlı pırasa, siverek tava ve kocakarı gerdanı var. İşte 6 Şubat yemek menüsü tarifleri...

PİRİNÇLİ YOĞURT ÇORBASI

Pirinçli yoğurt çorbası sağlıklı ve doyurucudur. Yemek tariflerine ulaşmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız.

MANTARLI OMLET

Kahvaltı sofralarına çok yakışan mantarlı omleti öğle veya akşam yemeğinde de servis edebilirsiniz. Yumurta, süt, mantarla hazırlanan bu tarif 7 dakikada pişiyor.

ZEYTİNYAĞLI PIRASA

Hem hafif hem de sağlıklı bir tarif olan zeytinyağlı pırasa bol havuç ve pirinç ile tadını yakalıyor.

SİVEREK TAVA

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında hazırlanan siverek tava görenlerin iştahını kabartıyor. Kıyma ve kuşbaşı et ile hazırlanan bu tarif 25 dakikada pişiyor.

KOCAKARI GERDANI

Görüntüsüyle baklavayı andıran kocakarı gerdanı tatlısı 60 dakikada hazırlanıyor. Şerbetli tatlılar arasında yer alan bu tatlı Karadeniz mutfağında sıklıkla yapılıyor.



