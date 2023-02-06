'Bugün ne pişirsem?' diyenlere 6 Şubat yemek menüsü tarifleri

'Bugün ne pişirsem?' diye düşünmeye son! 6 Şubat yemek menüsü içeriğinden beğendiğiniz tarifleri hazırlayabilirsiniz. Bugün yemekte pirinçli yoğurt çorbası, mantarlı omlet, zeytinyağlı pırasa, siverek tava ve kocakarı gerdanı var. İşte 6 Şubat yemek menüsü tarifleri...
Pirinçli yoğurt çorbası sağlıklı ve doyurucudur. Yemek tariflerine ulaşmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız.
Kahvaltı sofralarına çok yakışan mantarlı omleti öğle veya akşam yemeğinde de servis edebilirsiniz. Yumurta, süt, mantarla hazırlanan bu tarif 7 dakikada pişiyor.
Hem hafif hem de sağlıklı bir tarif olan zeytinyağlı pırasa bol havuç ve pirinç ile tadını yakalıyor.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında hazırlanan siverek tava görenlerin iştahını kabartıyor. Kıyma ve kuşbaşı et ile hazırlanan bu tarif 25 dakikada pişiyor.
Görüntüsüyle baklavayı andıran kocakarı gerdanı tatlısı 60 dakikada hazırlanıyor. Şerbetli tatlılar arasında yer alan bu tatlı Karadeniz mutfağında sıklıkla yapılıyor.