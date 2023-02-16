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'Bugün ne pişirsem?' diyenlere ekonomik ve sağlıklı tarifler! İşte 16 Şubat yemek menüsü

16.02.2023 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bugün ne pişirsem?', 'Akşama ne pişirsem?' diye düşünüyorsanız bu içerik tam size göre. Bugün ana yemekten sonra çayın, kahvenin yanında servis etmek için tarçınlı çörek tarifine yer verdik. İşte 16 Şubat yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diyenlere ekonomik ve sağlıklı tarifler! İşte 16 Şubat yemek menüsü

Akşama ne pişireceğinizi düşünüyorsanız 16 Şubat yemek menüsü içeriğimizden nefis yemek tarifleri hakkında fikir alabilirsiniz. Bugün yemekte tavuk suyu çorbası, dereotlu poğaça, mantarlı omlet ve tarçınlı çörek var. İşte 16 Şubat yemek menüsü...

TAVUK SUYU ÇORBASI

Tavuk suyu çorbası, soğuk kış aylarında şifa kaynağıdır. Yemek tariflerine ulaşmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayın.

Şifa dağıtan tavuk suyu çorbası tarifi Şifa dağıtan tavuk suyu çorbası tarifi

DEREOTLU POĞAÇA

Dereotlu poğaçayı pastanede satılanlardan farksız hazırlamak istiyorsanız tarife dikkat etmelisiniz.

Dışarıdan almaya son! Dereotlu pastane poğaçası tarifi Dışarıdan almaya son! Dereotlu pastane poğaçası tarifi

MANTARLI OMLET

Omlete mantar ekleyerek daha leziz bir hale getirebilirsiniz. 10 dakikada hazırlanan bu tarif 7 dakikada pişiriliyor.

Sofranıza renk katacak: Mantarlı omlet tarifi Sofranıza renk katacak: Mantarlı omlet tarifi

TARÇINLI ÇÖREK

Nefis aromasıyla hayran kalacağınız tarçınlı çörek tarifini tekrar tekrar yapmak isteyeceksiniz.

Gelinim Mutfakta Tarçınlı çörek tarifi! Kokusu tüm evi saracak Gelinim Mutfakta Tarçınlı çörek tarifi! Kokusu tüm evi saracak

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