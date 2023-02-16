'Bugün ne pişirsem?' diyenlere ekonomik ve sağlıklı tarifler! İşte 16 Şubat yemek menüsü

Akşama ne pişireceğinizi düşünüyorsanız 16 Şubat yemek menüsü içeriğimizden nefis yemek tarifleri hakkında fikir alabilirsiniz. Bugün yemekte tavuk suyu çorbası, dereotlu poğaça, mantarlı omlet ve tarçınlı çörek var. İşte 16 Şubat yemek menüsü...

TAVUK SUYU ÇORBASI

Tavuk suyu çorbası, soğuk kış aylarında şifa kaynağıdır. Yemek tariflerine ulaşmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayın.

DEREOTLU POĞAÇA

Dereotlu poğaçayı pastanede satılanlardan farksız hazırlamak istiyorsanız tarife dikkat etmelisiniz.

MANTARLI OMLET

Omlete mantar ekleyerek daha leziz bir hale getirebilirsiniz. 10 dakikada hazırlanan bu tarif 7 dakikada pişiriliyor.

TARÇINLI ÇÖREK

Nefis aromasıyla hayran kalacağınız tarçınlı çörek tarifini tekrar tekrar yapmak isteyeceksiniz.