'Bugün ne pişirsem?' diyenlere enfes yemek menüsü! Leziz akşam yemeği menüsü fikirleri

Her gün farklı bir yemek menüsü belirlemek bazen zor olabiliyor. 'Akşama ne pişirsem' diye düşünenler farklı yemek menüsü fikirlerine başvuruyorlar. Dilediğiniz gün yapabileceğiniz birbirinden lezzetli yemek menüsü fikrine haberimizden ulaşabilirsiniz.

LEZİZ YAYLA ÇORBASI TARİFİ

Yayla çorbası pratik ve lezzetli çorbaların başında geliyor. Kimi yörelerde yoğurt çorbası veya düğün çorbası olarak adlandırılan bu çorba misafir sofralarının baş tacı. Yayla çorbası lezzetinin yanında hafif olmasıyla da oldukça seviliyor. Üzerine yakılan tereyağı çorbanın daha iyi bir tat almasını sağlıyor.

YUMUŞACIK KUZU PİRZOLA TARİFİ

kuzu pirzolanın yapımı oldukça kolay. Etin marine olması ve lokum gibi yumuşak olması için önceden sosla bulayıp buzdolabında dinlendirmeniz bu tarifin önemli püf noktalarından biridir.

KUŞ ÜZÜMLÜ PİLAV TARİFİ

Tadıyla klasik pirinç pilavının yerini dolduracak kuş üzümlü pirinç pilavı ya da iç pilavını ister et yemeklerinizin yanında servis edin isterseniz de tek başına servis edin hiç fark etmez. Tadıyla başları döndürecek enfes lezzetli kuş üzümlü pilav tarifi...

EZME SALATA TARİFİ

Ezme salatanın içine giren her malzeme rondodan geçiriliyor. Bu malzemelere özel olarak hazırlanan enfes sos ile eşsiz bir lezzete kavuşan salatayı yiyen herkes hayran kalıyor. Anında hazırlanan ezme salata tarifinin denenmesi gerekiyor. Et ve tavuk yemeklerinin yanına sıklıkla tercih ediliyor.

TENCEREDE SUFLE TARİFİ

Yoğun çikolatalı tatları sevenlerin vazgeçilmezi olan sufle tarifleri yediden yetmişe herkesin favori tatlılarından. Pratik ve hızlı bir şekilde hazırlanan tencerede sufle tarifini henüz denemediyseniz mutlaka denemeniz gerekiyor.



