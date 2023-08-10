YEMEK

Merhaba, Ben akıllı asistanınız Mynet Chef GPT. Size en uygun yemek tariflerini bulmak için buradayım. Benden yardım alabilirsiniz.

Mynet Chef GPT

1 Hazırlamak istediğiniz öğünü seçiniz
2 Hangi malzemeleri kullanmak istersiniz? Listeden istediğiniz kadar malzemeyi ekleyebilirsiniz.
3 Hangi mutfak türünde olmasını istersiniz?
Daha fazla bilgi girmek ister misiniz?
4 Özel bir beslenme şekliniz var mı?
5 Belirtmek istediğiniz bir alerjiniz var mı?
6 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. YEMEK
    3. Tarifler
    4. 'Bugün ne pişirsem?' diyenlere enfes yemek menüsü! Leziz akşam yemeği menüsü fikirleri

    'Bugün ne pişirsem?' diyenlere enfes yemek menüsü! Leziz akşam yemeği menüsü fikirleri

    10.08.2023 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    'Bugün ne pişirsem?' diye düşünenler internette menü fikirlerini araştırıyorlar. Yemek yapımından daha zor olan yemek menüsü seçimi için birbirinden lezzetli tariflere ulaşabilirsiniz. Hazırladığımız akşam yemeği menüsünde, yayla çorbası, kuzu pirzola, kuş üzümlü pilav, ezme salata ve tencerede sufle tarifini ekledik.

    Her gün farklı bir yemek menüsü belirlemek bazen zor olabiliyor. 'Akşama ne pişirsem' diye düşünenler farklı yemek menüsü fikirlerine başvuruyorlar. Dilediğiniz gün yapabileceğiniz birbirinden lezzetli yemek menüsü fikrine haberimizden ulaşabilirsiniz.

    LEZİZ YAYLA ÇORBASI TARİFİ

    Yayla çorbası pratik ve lezzetli çorbaların başında geliyor. Kimi yörelerde yoğurt çorbası veya düğün çorbası olarak adlandırılan bu çorba misafir sofralarının baş tacı. Yayla çorbası lezzetinin yanında hafif olmasıyla da oldukça seviliyor. Üzerine yakılan tereyağı çorbanın daha iyi bir tat almasını sağlıyor.

    Lezzetli ve kolay: Yayla çorbası tarifi! Lezzetli ve kolay: Yayla çorbası tarifi!

    YUMUŞACIK KUZU PİRZOLA TARİFİ

    kuzu pirzolanın yapımı oldukça kolay. Etin marine olması ve lokum gibi yumuşak olması için önceden sosla bulayıp buzdolabında dinlendirmeniz bu tarifin önemli püf noktalarından biridir.

    Lokum gibi lezzet: Kuzu pirzola tarifi! Yumuşacık kuzu pirzola Lokum gibi lezzet: Kuzu pirzola tarifi! Yumuşacık kuzu pirzola

    KUŞ ÜZÜMLÜ PİLAV TARİFİ

    Tadıyla klasik pirinç pilavının yerini dolduracak kuş üzümlü pirinç pilavı ya da iç pilavını ister et yemeklerinizin yanında servis edin isterseniz de tek başına servis edin hiç fark etmez. Tadıyla başları döndürecek enfes lezzetli kuş üzümlü pilav tarifi...

    Kuş üzümlü pilav nasıl yapılır? Kuş üzümlü pilav nasıl yapılır?

    EZME SALATA TARİFİ

    Ezme salatanın içine giren her malzeme rondodan geçiriliyor. Bu malzemelere özel olarak hazırlanan enfes sos ile eşsiz bir lezzete kavuşan salatayı yiyen herkes hayran kalıyor. Anında hazırlanan ezme salata tarifinin denenmesi gerekiyor. Et ve tavuk yemeklerinin yanına sıklıkla tercih ediliyor.

    Her yemeğe yakışan lokanta usulü ezme salata tarifi Her yemeğe yakışan lokanta usulü ezme salata tarifi

    TENCEREDE SUFLE TARİFİ

    Yoğun çikolatalı tatları sevenlerin vazgeçilmezi olan sufle tarifleri yediden yetmişe herkesin favori tatlılarından. Pratik ve hızlı bir şekilde hazırlanan tencerede sufle tarifini henüz denemediyseniz mutlaka denemeniz gerekiyor.

    Pratik tencerede sufle tarifi! Lezzet şöleni yaratıyor Pratik tencerede sufle tarifi! Lezzet şöleni yaratıyor


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Lokum gibi lezzet: Kuzu pirzola tarifi! Yumuşacık kuzu pirzolaLokum gibi lezzet: Kuzu pirzola tarifi! Yumuşacık kuzu pirzola
    Formunuzu bozmadan atıştırmalık ihtiyacınızı karşılayın! Sağlık dolu kuru meyvelerFormunuzu bozmadan atıştırmalık ihtiyacınızı karşılayın! Sağlık dolu kuru meyveler
    Lezzetli atıştırmalık arayanlar bu tarif tam size göre! Lezzetli atıştırmalık arayanlar bu tarif tam size göre!
    Anahtar Kelimeler:
    akşama ne pişirsem bugün ne pişirsem kuzu pirzola pilav sufle yayla çorbası yemek menüsü tarif düğü püf noktaları

    En Çok Okunan Haberler

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Masadaki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yoğun bakımda

    Masadaki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yoğun bakımda

    Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

    Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

    Manzaranın tadını çıkartmak için gelmişlerdi! Kazaya tanıklık ettiler

    Manzaranın tadını çıkartmak için gelmişlerdi! Kazaya tanıklık ettiler

    Çantanın içinde terk edilen yenidoğan bebeği buldu

    Çantanın içinde terk edilen yenidoğan bebeği buldu

    Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

    Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.