'Bugün ne pişirsem?' diyenlere tadına doyulmayacak tarifler! İşte 25 Ocak yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diye düşünmeye son! Bu içeriğimizde parmakları bile yedirtecek tariflere yer verdik. Bugün yemekte yeşil kabak çorbası, içli köfte, kıymalı karalahana sarması ve kurabiye var. İşte 25 Ocak yemek menüsü...

YEŞİL KABAK ÇORBASI

Hızlıca hazırlayabileceğiniz yeşil kabak çorbası tarifine, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İÇLİ KÖFTE

Sevilen lezzetlerden biri olan içli köfte lokantalarda sıklıkla tüketilen bir yemek... Yaklaşık 60 dakikada hazırlanıp 20 dakikada pişirilen içli köfte ana yemeğe çok yakışıyor.

KIYMALI KARALAHANA SARMASI

Sarmanın en güzel hallerinden biri kıymalı karalahana sarmasıdır. Yapımı zor olsa da yemesi de bir o kadar zevklidir.

TUZLU KURABİYE

Pastaneden alınmış gibi kıtır kıtır kurabiye hazırlamak istiyorsanız tarifine ve malzemelerinin ölçülerine dikkat etmelisiniz.