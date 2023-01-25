YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. 'Bugün ne pişirsem?' diyenlere tadına doyulmayacak tarifler! İşte 25 Ocak yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diyenlere tadına doyulmayacak tarifler! İşte 25 Ocak yemek menüsü...

25.01.2023 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bugün ne pişirsem?', 'Akşama ne yemek hazırlasam?' sorularının yanıtını bulmak için '25 Ocak yemek menüsü' içeriğimize göz atabilirsiniz. En güzel lezzetlerin yer aldığı yemek menüsü içeriğimizde beğendiğiniz tarifleri hazırlayabilirsiniz. Bugün sofrada başlangıç olarak yeşil kabak çorbası var. İşte 25 Ocak yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diyenlere tadına doyulmayacak tarifler! İşte 25 Ocak yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diye düşünmeye son! Bu içeriğimizde parmakları bile yedirtecek tariflere yer verdik. Bugün yemekte yeşil kabak çorbası, içli köfte, kıymalı karalahana sarması ve kurabiye var. İşte 25 Ocak yemek menüsü...

YEŞİL KABAK ÇORBASI

Hızlıca hazırlayabileceğiniz yeşil kabak çorbası tarifine, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Sağlıklı sıcacık bir tarif: Yeşil kabak çorbası tarifi! Sağlıklı sıcacık bir tarif: Yeşil kabak çorbası tarifi!

İÇLİ KÖFTE

Sevilen lezzetlerden biri olan içli köfte lokantalarda sıklıkla tüketilen bir yemek... Yaklaşık 60 dakikada hazırlanıp 20 dakikada pişirilen içli köfte ana yemeğe çok yakışıyor.

Lokantaların meşhur lezzeti: İçli köfte! Lokantaların meşhur lezzeti: İçli köfte!

KIYMALI KARALAHANA SARMASI

Sarmanın en güzel hallerinden biri kıymalı karalahana sarmasıdır. Yapımı zor olsa da yemesi de bir o kadar zevklidir.

Akşam yemeğine müthiş bir tarif: Kıymalı karalahana sarması! Akşam yemeğine müthiş bir tarif: Kıymalı karalahana sarması!

TUZLU KURABİYE

Pastaneden alınmış gibi kıtır kıtır kurabiye hazırlamak istiyorsanız tarifine ve malzemelerinin ölçülerine dikkat etmelisiniz.

Pastanedekinin aynısı: Kıtır kıtır kurabiye tarifi! Pastanedekinin aynısı: Kıtır kıtır kurabiye tarifi!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pastanedekinin aynısı: Kıtır kıtır kurabiye tarifi!Pastanedekinin aynısı: Kıtır kıtır kurabiye tarifi!
Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım" diyeceksinizArtık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım" diyeceksiniz
Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazırBalık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır
Anahtar Kelimeler:
bugün ne pişirsem içli köfte kurabiye sarma yemek menüsü tarif

En Çok Okunan Haberler

Sütyensiz pozuyla ilgi odağı oldu! Seda Sayan dayanamadı

Sütyensiz pozuyla ilgi odağı oldu! Seda Sayan dayanamadı

‘Kobra Murat’ canlı yayında açıkladı: AK Parti’den teklif geldi!

‘Kobra Murat’ canlı yayında açıkladı: AK Parti’den teklif geldi!

Harun Behzat Ç.'de neden yok? Canlı yayında açıkladı: Endişe duymuş olabilir

Harun Behzat Ç.'de neden yok? Canlı yayında açıkladı: Endişe duymuş olabilir

Sabriye Şengül son haline bir bakan bir daha baktı! "Bu kim?"

Sabriye Şengül son haline bir bakan bir daha baktı! "Bu kim?"

Gelinim Mutfakta Çiğ börek tarifi! Mis gibi kokusu evi sarıyor

Gelinim Mutfakta Çiğ börek tarifi! Mis gibi kokusu evi sarıyor

Sofranızın yıldızı Ankara tava tarifi! Pilavı tane tane ayrılır

Sofranızın yıldızı Ankara tava tarifi! Pilavı tane tane ayrılır

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

The North Face'den New Balance'a dünyaca ünlü markalarda kaçırılmayacak kış indirimi

The North Face'den New Balance'a dünyaca ünlü markalarda kaçırılmayacak kış indirimi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.