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‘Bugün ne pişirsem?’ sorusuna en nefis cevaplar! İşte 2 Aralık yemek menüsü

02.12.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Bugün ne pişirsem?’ sorusunu kendi kendinize soruyor ancak farklı yanıtlar bulamıyorsanız bu haberimiz tam size göre. 'Bugün ne pişirsem?' içeriğimizde 2 Aralık Cuma gününde birbirinden leziz tariflere haberimizde yer verdik. İşte 2 Aralık yemek menüsü...

‘Bugün ne pişirsem?’ sorusuna en nefis cevaplar! İşte 2 Aralık yemek menüsü

Öğle ya da akşam yemeği için hazırlayacağınız nefis tarifler arıyorsanız doğru adrestesiniz. Bugün yemekte düğün çorbası, elbasan tava, damat paçası ve şopska salata var. İşte 2 Aralık yemek menüsü...

DÜĞÜN ÇORBASI

Su, uni yoğurt ile hazırlanan düğün çorbası, MasterChef programında yazırlandı ve çok beğenildi. Sıcak kış günlerinde içinizi ısıtacak düğün çorbası tarifine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

MasterChef Düğün Çorbası tarifi: Düğün Çorbası nasıl yapılır? MasterChef Düğün Çorbası tarifi: Düğün Çorbası nasıl yapılır?

ELBASAN TAVA

Elbasan tava kuşbaşı et, biber, soğan gibi malzemelerle hazırlanıyor. Tencerede hazırlanan bu tarif, nefis tadıyla tam not aldı.

MasterChef elbasan tava nasıl yapılır? MasterChef elbasan tava nasıl yapılır?

DAMAT PAÇASI

Damat paçası tarifi tavuk but, defne yağrağı, tavuk suyu gibi malzemelerle hazırlanıyor. Hazırlama süresi 25, pişirme süresi de 25 dakika sürüyor.

MasterChef damat paçası tarifi: Damat paçası nasıl yapılır? Tadına doyulmayan lezzet damat paçasının yapılışı MasterChef damat paçası tarifi: Damat paçası nasıl yapılır? Tadına doyulmayan lezzet damat paçasının yapılışı

ŞOPSKA SALATA

Şopska salatası oldukça pratik hazırlanıyor. Yeşil biber, domates, salatalık gibi malzemelerle hazırlanan bu tarif 15 dakikada hazırlanıyor.

Şopska salata tarifi: MasterChef Şopska salata nasıl yapılır? İşte püf noktası Şopska salata tarifi: MasterChef Şopska salata nasıl yapılır? İşte püf noktası

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