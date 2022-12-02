‘Bugün ne pişirsem?’ sorusuna en nefis cevaplar! İşte 2 Aralık yemek menüsü

Öğle ya da akşam yemeği için hazırlayacağınız nefis tarifler arıyorsanız doğru adrestesiniz. Bugün yemekte düğün çorbası, elbasan tava, damat paçası ve şopska salata var. İşte 2 Aralık yemek menüsü...

DÜĞÜN ÇORBASI

Su, uni yoğurt ile hazırlanan düğün çorbası, MasterChef programında yazırlandı ve çok beğenildi. Sıcak kış günlerinde içinizi ısıtacak düğün çorbası tarifine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

ELBASAN TAVA

Elbasan tava kuşbaşı et, biber, soğan gibi malzemelerle hazırlanıyor. Tencerede hazırlanan bu tarif, nefis tadıyla tam not aldı.

DAMAT PAÇASI

Damat paçası tarifi tavuk but, defne yağrağı, tavuk suyu gibi malzemelerle hazırlanıyor. Hazırlama süresi 25, pişirme süresi de 25 dakika sürüyor.

ŞOPSKA SALATA

Şopska salatası oldukça pratik hazırlanıyor. Yeşil biber, domates, salatalık gibi malzemelerle hazırlanan bu tarif 15 dakikada hazırlanıyor.