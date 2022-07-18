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Buket Aydın derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı! "Çok güzelsiniz Buket hanım"

18.07.2022 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda kariyerinin yanı sıra özel yaşamıyla da gündemde olan ünlü sunucu Buket Aydın, pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Aydın, karelerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Buket Aydın derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı! "Çok güzelsiniz Buket hanım"

Ünlü sunucu Buket Aydın'ın Instagram'da 333 bin takipçisi bulunuyor. Aydın, iddialı pozlarıyla hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde konuşuluyor.

DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

Buket Aydın derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı.

Buket Aydın derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı!

Beyazlar içinde paylaşım yapan Aydın'ın o pozuna binlerce beğeni geldi.

Buket Aydın derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı!

Ünlü sunucunun sevenleri, "Çok güzelsiniz Buket hanım", "Maşallah bu güzelliğe" gibi yorumlar yaptı.

Buket Aydın derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı!

Buket Aydın İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü tamamladı.

Buket Aydın derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı!

1985 doğumlu 37 yaşındaki Aydın, spikerlik kursunu başarı ile tamamladı.

Buket Aydın derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı!

Uzun yıllardır ekranlarda olan isim, son zamanlarda Instagram pozlarıyla magazin gündeminde yer alıyor.

Buket Aydın derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı!

İşte Aydın'ın Instagram pozları...

Buket Aydın derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı!

Buket Aydın derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı!

Buket Aydın derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı!

Buket Aydın derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı!

Buket Aydın derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı!

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Buket Aydın Instagram
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