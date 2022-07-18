Buket Aydın derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı! "Çok güzelsiniz Buket hanım"

Ünlü sunucu Buket Aydın'ın Instagram'da 333 bin takipçisi bulunuyor. Aydın, iddialı pozlarıyla hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde konuşuluyor.

DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

Buket Aydın derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı.

Beyazlar içinde paylaşım yapan Aydın'ın o pozuna binlerce beğeni geldi.

Ünlü sunucunun sevenleri, "Çok güzelsiniz Buket hanım", "Maşallah bu güzelliğe" gibi yorumlar yaptı.

Buket Aydın İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü tamamladı.

1985 doğumlu 37 yaşındaki Aydın, spikerlik kursunu başarı ile tamamladı.

Uzun yıllardır ekranlarda olan isim, son zamanlarda Instagram pozlarıyla magazin gündeminde yer alıyor.

İşte Aydın'ın Instagram pozları...





