Buket Aydın hamilelik iddialarına yanıt verdi! 'Kötü kalpli insanlar...'

Buket Aydın, 1 ay önce Kanal D Haber Başkanı ve Ana Haber Bülteni sunuculuk görevinden istifa etmişti. Aydın, istifasının ardından 7 yıllık eşi Erce Baykal ile tek celsede boşanmıştı.

İki radikal kararla gündeme gelen Aydın'ın adı bir de Emir Sarıgül ile gündeme gelmişti. Aydın bu iddiayı yalanladıktan sonra hamile olduğu iddiaları sosyal medyada dolaşıma girmişti. Aydın bu iddialarla ilgili son yaptığı paylaşıma gelen yorumlara verdiği yanıtla nokta koydu.

Buket Aydın, son olarak Instagram hesabının hikayeler bölümünden spor sütyeniyle boks yaparken çekilmiş bir karesini paylaşarak, "Karantinada kilo almayan sinsidir" yorumunda bulundu. Bu paylaşıma gelen yorumlardan birine ise Aydın şu yanıtı verdi:

"Ne yazık ki kötü kalpli insanlar sürekli iftira atma peşindeler... Çamur at izi kalsın yaklaşımına işini düzgün yapan magazincilerin asla prim vermemesi lazım..."

Aydın'ın bu yorumuna da beğeni ve yorum yağdı.

