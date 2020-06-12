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Buket Aydın hamilelik iddialarına yanıt verdi! 'Kötü kalpli insanlar...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2020 08:53 | Son Güncelleme

Demirören Medya Grubu'ndan istifa ettikten sonra 7 yıllık eşinden tek celsede boşanan Buket Aydın hakkında çıkan aşk ve hamilelik iddialarıyla ilgili yorumda bulundu.

Buket Aydın hamilelik iddialarına yanıt verdi! 'Kötü kalpli insanlar...'

Buket Aydın, 1 ay önce Kanal D Haber Başkanı ve Ana Haber Bülteni sunuculuk görevinden istifa etmişti. Aydın, istifasının ardından 7 yıllık eşi Erce Baykal ile tek celsede boşanmıştı.

İki radikal kararla gündeme gelen Aydın'ın adı bir de Emir Sarıgül ile gündeme gelmişti. Aydın bu iddiayı yalanladıktan sonra hamile olduğu iddiaları sosyal medyada dolaşıma girmişti. Aydın bu iddialarla ilgili son yaptığı paylaşıma gelen yorumlara verdiği yanıtla nokta koydu.

Buket Aydın spor yaparken paylaştı! 'Karantinada kilo almayan...'Buket Aydın spor yaparken paylaştı! 'Karantinada kilo almayan...'

Buket Aydın, son olarak Instagram hesabının hikayeler bölümünden spor sütyeniyle boks yaparken çekilmiş bir karesini paylaşarak, "Karantinada kilo almayan sinsidir" yorumunda bulundu. Bu paylaşıma gelen yorumlardan birine ise Aydın şu yanıtı verdi:

ütü

"Ne yazık ki kötü kalpli insanlar sürekli iftira atma peşindeler... Çamur at izi kalsın yaklaşımına işini düzgün yapan magazincilerin asla prim vermemesi lazım..."

Aydın'ın bu yorumuna da beğeni ve yorum yağdı.

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